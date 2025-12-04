Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

hermanos edwin y holger quintero arsenal
Holger y Edwin firmaron el acuerdo para su próxima llegada a Arsenal de la Premier Leaguae.CORTESIA

Arsenal anunció a los hermanos Edwin y Holger Quintero, los canteranos de IDV

Los juveniles pasaron todos los protocolos y firmaron el acuerdo para incorporarse a los gunners al ser mayores de edad

Arsenal oficializó el acuerdo con los nuevos tricolores a sus filas. El equipo de la Premier League confirmó la incorporación estratégica de los gemelos ecuatorianos Edwin y Holger Quintero, joyas emergentes de Independiente del Valle (IDV).

Lea también: El billete de Cristiano Ronaldo que emitirá el Banco de Portugal: Serían 7 euros

Con solo 16 años, los jóvenes talentos oriundos de Esmeraldas ya viajaron a Londres, pasaron los chequeos médicos y se tomaron la foto de rigor para dejar constancia de la vinculación. Así fue revelado por el propio club, que después fue secundado por IDV en las redes sociales.

RELACIONADAS

El doble fichaje se selló bajo una normativa especial. Edwin y Holger firmarán su contrato profesional por cinco temporadas al alcanzar la mayoría de edad (18 años), consolidando formalmente su relación desde agosto de 2027.

hermanos edwin y holger quintero arsenal
Los hermanos Edwin y Holger quintero, canteranos de IDV visitaron las instalaciones de Arsenal, en Londres, Inglaterra.CORTESIA

Los Quintero, luego de este primer paso, continuarán desarrollándose y compitiendo con el conjunto rayado, tal y como ocurrió con Kendry Páez en Chelsea.

En el comunicado de los gunners, en su página web, expresa que colaborarán "estrechamente con Independiente del Valle en el desarrollo y bienestar de Edwin y Holger hasta su llegada" al club inglés en tiempo establecido.

asamblea de socios barcelona

Desde Barcelona revelan qué pasó con los directivos: ¿Fueron renuncias o despidos?

Leer más

Arsenal, como institución, expresó estar "encantada de dar la bienvenida próximamente" a las promesas tricolores e hizo mención al defensor Piero Hincapié, quien también salió de las canteras de IDV y comparten lugar de precedencia.

¿Cómo juegan los hermanos Edwin y Holger Quintero?

Edwin es un extremo derecho zurdo. Su juego destaca por una velocidad endiablada, un desborde incisivo y una notable capacidad para encarar y desequilibrar en el uno contra uno.

RELACIONADAS

Holger, por su parte, es un mediocampista ofensivo diestro. Se distingue por su alta técnica, una visión de juego superior y la habilidad para generar peligro con movilidad creativa hacia el arco rival.

Ambos hermanos, destacados en los torneos de las categorías formativas, son habitualmente llamados a la selección ecuatoriana Sub-17, consolidándose como promesas del balompié sudamericano.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Google Trends 2025: Ranking de las películas más buscadas, con Superman en el top

  2. 5G en Ecuador: las ciudades con cobertura y requisitos para el nuevo servicio

  3. Emprendimientos, artesanías y comida típica: la Megaféria por Fiestas de Quito

  4. Contraloría detecta más de $ 5,7 millones en glosas en auditoría al Metro de Quito

  5. Partido Socialista español, salpicado por denuncias de acoso sexual

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Lista de infieles Ecuador: cuando el chisme viral se convierte en riesgo legal real

  4. Fiestas de Quito 2025: Daniel Noboa ofrece tres grandes obras para la capital

  5. Ya es oficial: Parque del sur de Guayaquil se llamará "Los 4 niños de Las Malvinas"

Te recomendamos