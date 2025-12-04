Arsenal anunció a los hermanos Edwin y Holger Quintero, los canteranos de IDV

Los juveniles pasaron todos los protocolos y firmaron el acuerdo para incorporarse a los gunners al ser mayores de edad

Holger y Edwin firmaron el acuerdo para su próxima llegada a Arsenal de la Premier Leaguae.

Arsenal oficializó el acuerdo con los nuevos tricolores a sus filas. El equipo de la Premier League confirmó la incorporación estratégica de los gemelos ecuatorianos Edwin y Holger Quintero, joyas emergentes de Independiente del Valle (IDV).

Con solo 16 años, los jóvenes talentos oriundos de Esmeraldas ya viajaron a Londres, pasaron los chequeos médicos y se tomaron la foto de rigor para dejar constancia de la vinculación. Así fue revelado por el propio club, que después fue secundado por IDV en las redes sociales.

El doble fichaje se selló bajo una normativa especial. Edwin y Holger firmarán su contrato profesional por cinco temporadas al alcanzar la mayoría de edad (18 años), consolidando formalmente su relación desde agosto de 2027.

Los hermanos Edwin y Holger quintero, canteranos de IDV visitaron las instalaciones de Arsenal, en Londres, Inglaterra. CORTESIA

Los Quintero, luego de este primer paso, continuarán desarrollándose y compitiendo con el conjunto rayado, tal y como ocurrió con Kendry Páez en Chelsea.

En el comunicado de los gunners, en su página web, expresa que colaborarán "estrechamente con Independiente del Valle en el desarrollo y bienestar de Edwin y Holger hasta su llegada" al club inglés en tiempo establecido.

Arsenal, como institución, expresó estar "encantada de dar la bienvenida próximamente" a las promesas tricolores e hizo mención al defensor Piero Hincapié, quien también salió de las canteras de IDV y comparten lugar de precedencia.

¿Cómo juegan los hermanos Edwin y Holger Quintero?



Edwin es un extremo derecho zurdo. Su juego destaca por una velocidad endiablada, un desborde incisivo y una notable capacidad para encarar y desequilibrar en el uno contra uno.

Holger, por su parte, es un mediocampista ofensivo diestro. Se distingue por su alta técnica, una visión de juego superior y la habilidad para generar peligro con movilidad creativa hacia el arco rival.

Ambos hermanos, destacados en los torneos de las categorías formativas, son habitualmente llamados a la selección ecuatoriana Sub-17, consolidándose como promesas del balompié sudamericano.

Welcome to The Arsenal, Edwin & Holger Quintero ❤️



The highly sought-after Ecuadorian duo have signed pre-contract agreements to join the Gunners from Independiente del Valle in 2027 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 4, 2025

✨ HERE WE GO ✨

Desde el Valle de los Sueños, anunciamos con orgullo la transferencia del registro de los gemelos Holger y Edwin Quintero al @Arsenal a partir de agosto 2027.

Formados en el proceso integral de #IDV, los hermanos han crecido bajo una metodología que prioriza… pic.twitter.com/Ya14Mb4Z88 — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 4, 2025

