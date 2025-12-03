Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

asamblea de socios barcelona
Antonio Álvarez (c) presidió la asamblea extraordinaria de socios en el estadio Monumental el sábado 11 de octubre.cortesia

Desde Barcelona revelan qué pasó con los directivos: ¿Fueron renuncias o despidos?

Una grave falta habría condenado a los miembros del club. Esto fue lo que supuestamente estuvieron haciendo a la interna

  • Redacción Expreso

La inestabilidad ‘juega’ de titular en Barcelona. Despidos de tres miembros del directorio protagonizaron un nuevo capítulo ‘puertas adentro’ del club por un supuesto irregular manejo económico. A ellos se sumó la renuncia de un integrante del equipo de comunicación.

Lea también: Moisés Ramírez confesó por qué tuvo que salir de Independiente del Valle (Video)

Un alto directivo del ídolo confirmó el despido de Francisco López, Gabriel Ochoa y David Obregón, quienes ocupaban los cargos de gerente financiero, gerente administrativo y jefe de taquilla, respectivamente.

RELACIONADAS

La fuente consultada por EXPRESO prefirió “no revelar el motivo” de haberlos separados, pero sí aclaró que Marcel Broos, quien fue parte de la lista de salidas en la institución, “sí renunció”, no obstante, lo defendió y lo catalogó como “un buen tipo”.

Barcelona sc, Libertad
La plantilla torera festeja el gol que marcó Xavier Arreaga en el Reina del Cisne.API

Despido de directivos en Barcelona: Lo que se sabe

Extraoficialmente, este Diario conoció que se habrían descubierto a los implicados, de alguna u otra forma, haciendo el ‘lleve’. Es decir, estaban sacando beneficio económico por el alquiler de unas vallas publicitarias a Barcelona, cuando estas les pertenecen al mismo club hace 8 años.

Christian Cueva

Emelec confirma la salida del peruano Christian Cueva del equipo

Leer más

Por esta razón se tomó la decisión de separar a los involucrados, los que estarían sujetos a procedimientos legales por parte de los directivos del conjunto guayaquileño. Esto no fue confirmado por el alto directivo.

RELACIONADAS

Ante la acusación, EXPRESO intentó ponerse en contacto con Ochoa y Obregón, pero, hasta el cierre de esta edición, la interrogante sobre el despido no fue contestada por ninguno de los dos.

Casi al cierre de la temporada de LigaPro, esta irregularidad a la interna, expone un nuevo episodio oscuro en Barcelona. A esto se agrega que ha sido un año de centenario sin títulos y con la posibilidad de no asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores de la siguiente campaña.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025 y Ecuador vive su propio fenómeno con Jombriel

  2. Ecuador compite en el Mundial Rotax Max Challenge de Bahréin

  3. Sal Quiteña 2025: fecha, horarios y todo sobre el festival gastronómico en Quito

  4. Concesión de la Ruta Viva: inversión privada llegaría recién en 2027

  5. Serena Williams niega que vaya a volver al tenis y apaga la ilusión

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  4. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  5. ¿Dónde está HealthBird? EXPRESO visitó tres direcciones en EE. UU.: ¿qué halló?

Te recomendamos