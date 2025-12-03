Expreso
Independiente del Valle, Universidad Católica, Copa Ecuador, Moisés Ramírez.
Moisés Ramírez trascendió profesionalmente de Independiente del Valle.API

Moisés Ramírez confesó por qué tuvo que salir de Independiente del Valle (Video)

El guardameta, que juega en la liga de Grecia, expresó su verdad respecto a las críticas y su necesidad de salir de IDV

  • Redacción Expreso

El portero ecuatoriano Moisés Ramírez decidió hablar después de un largo período de silencio y las constantes críticas que rodearon su etapa en Independiente del Valle (IDV) y la selección nacional. El arquero de 25 años, quien firmó a mediados de año con el Kifisia FC de Grecia, encontró en el fútbol europeo la tranquilidad necesaria para sincerarse sobre su salida y el peso de los cuestionamientos.

Ramírez explicó que su partida del actual campeón ecuatoriano fue una decisión consensuada, buscando oportunidades para jugar y crecer.

“Fue mutuo acuerdo, ellos sabían que yo necesitaba salir para jugar. Sentí que ya había cumplido con el club en todo el tiempo que estuve, que fue increíble”, comentó el portero en entrevista con Diario Olé, ratificando que su ciclo con IDV se cerró de forma natural y en buenos términos.

El guardameta también reveló las razones que lo impulsaron a romper su silencio mediático, buscando mostrar su verdadera personalidad frente al público.

¿Por qué habló ahora Moisés Ramírez?

“Necesitaba ser escuchado, que me vean como soy. No hay nada raro aquí, soy una persona humilde que escucha, calla y aprende. Soy un chico que lucha por sus sueños y busca mejorar cada día para darle lo mejor a su familia y al país”, destacó, refiriéndose a las percepciones erróneas que se generaron sobre él.

AER7G4ZT75CV5JHQYJ26772DV4
Los porteros, Alexander Domínguez (izq) y Moisés Ramírez (der) comparten el La TriAFP

Las críticas, tanto a nivel de club como de selección, fueron una constante, pero Ramírez asegura que no lograron desestabilizarlo emocionalmente.

“Yo soy muy tranquilo, no sé qué pasó con Moisés, no sé qué hice a la gente para que esté en mi contra. Dejé de hablar por las críticas, pero eso me hizo más fuerte en lo personal”, afirmó.

Respecto a su estilo de juego, a menudo tildado de excesivamente arriesgado por jugar adelantado, el portero aclaró que simplemente ejecutaba las indicaciones tácticas de su equipo.

El estilo de juego por la que Ramírez fue criticado en Independiente del Valle

“Por ahí se veía un poco sobrado la manera en que yo juego, pero así jugaba el club. Estar adelantado al límite eran cosas que me pedían. Lo disfruto y me hago cargo de los errores. Desde niño juego así y los cuerpos técnicos me dieron la confianza”, explicó sobre la filosofía de futbolística de los rayados de Chillo Jijón.

Lejos del foco mediático y la presión, Moisés Ramírez enfoca ahora sus esfuerzos en la reconstrucción de su carrera en Grecia, buscando sumar minutos, consolidarse y reencontrar la estabilidad que le permita seguir creciendo en el ámbito personal y deportivo.

