Emelec vs Liga de Quito: Esto dicen los expertos sobre la semifinal de Copa Ecuador

Los exjugadores, Eduardo Hurtado y Jacinto Espinoza, ratificaron que los albos son los favoritos para avanzar a la final

Emelec cayó 2-1 en casa contra Liga de Quito en la semifinal (ida) de la Copa Ecuador.

Con un panorama cuesta arriba Emelec buscará la ‘milagrosa’ ante Liga de Quito la noche de este miércoles 3 de diciembre en el Rodrigo Paz, por el duelo de vuelta de la semifinal de Copa Ecuador. Los exfutbolistas, Jacinto Espinoza y Eduardo Hurtado, ambos con pasado en los dos equipos, la serie tuvo “un favorito” desde el inicio y las diferencia de realidades condicionan que el Bombillo pueda revertir el 2-1.

Lea también: Sorteo Mundial 2026: sede, fecha, hora en Ecuador y dónde ver la transmisión en vivo

Hurtado afirmó que en el cotejo de ida al conjunto dirigido por Guillermo Duró “se lo vio muy concentrado, queriendo asegurar el resultado” para ir a buscar la clasificación fuera de casa, pero el contrincante capitalino “es muy superior”.

“Liga viene haciendo bien las cosas, tanto de local y de visitante. En Guayaquil estuvo tranquilo, sabiendo que allá se hace muy fuerte... Aunque Emelec jugó bien, también tuvo sus errores que fueron aprovechados por el rival”, complementó el exdelantero.

Juan Pablo Ruiz (i) en acción durante el juego ante Delfín. API

El Tanque, como también es conocido, insistió que es “bastante complicado” vencer a los albos y considera que “ellos apuntan a ganar la Copa Ecuador”, tras quedar eliminados en las ‘semis’ de la Libertadores.

FIFA revela el calendario del Mundial 2026: Todo lo que necesitas saber Leer más

Liga, siempre favorito ante Emelec en Copa Ecuador



“No creo que Emelec tenga armas para hacerle la pelea en Quito, es complicadísimo. Tendrá que luchar mucho, pero ya Liga lleva la ventaja que lo ratifica como favorito, aún más ellos como local”, aseveró Hurtado.

De igual forma, Espinoza ratifica que “Liga tiene mucho más plantel y menos problemas que Emelec”, lo que “sin duda” pone a los universitarios como potencial finalista.

Al ser preguntado si el Bombillo ya cumplió con llegar hasta esta fase, el exarquero dijo: “No porque es un equipo grande y siempre va a querer ganar el título y no se contentan solo con conseguir un partido”.

Además de la marcada diferencia de realidades, el también exseleccionado ecuatoriano cree que a los eléctricos “les pesará la ausencia de (José Francisco) Cevallos y (Christian) Cueva” (por lesión). No obstante, sostuvo que en la reciente victoria de visitante (frente a Delfín) dejaron “una imagen que motiva e impulsa a creer que lo pueden ganar”.

¿Y si gana Emelec a Liga de Quito en la Copa Ecuador?



“Sin lugar a dudas sería una sorpresa (que gane Emelec)... Esto es fútbol y por lo tanto la lógica indica quién va a ganar, pero hay que pelearla hasta el final. Sin embargo, reitero, Liga es un rival con mucha jerarquía”, sentenció Espinoza.

La evidente inestabilidad económica y deportiva lo limita en la previa al equipo de Duró, que se mide una vez más al plantel dirigido por Tiago Nunes, que tiene un mejor momento colectivo y se perfila como ganador, no solo de esta llave, sino también de la Copa Ecuador.

🔥 Esta semana conocernos a los finalistas de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV.



📆 Programación de las semifinales de vuelta.#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/TOJzHJAoeN — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 1, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!