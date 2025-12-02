Eduarda Fuentes, figura del patinaje ecuatoriano, asume la Presidencia de Fedeguayas

La patinadora guayaquileña y la entidad deportiva anunciaron que toma el mando de forma temporal. Así fue la oficilización

La patinadora guayaquileña Eduarda Fuentes fue elegida como presidenta de Fedeguayas.

La destacada patinadora artística sobre ruedas guayaquileña, Eduarda Fuentes, ha sido oficialmente designada como la Presidenta Temporal de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), marcando un hito en la institución que rige el deporte provincial.

Lea también: Sorteo Mundial 2026: sede, fecha, hora en Ecuador y dónde ver la transmisión en vivo

Este nombramiento se produce tras la designación de su antecesor, Roberto Ibáñez Romero, como el nuevo Viceministro de Deportes del Ecuador, dejando la presidencia de la entidad.

Fuentes y Fedeguayas oficializaron el cambio de mando a través de sus canales de comunicación. La deportista, quien se desempeñaba como Primera Vicepresidenta del organismo, destacó su compromiso con la continuidad.

Eduarda Fuentes en competencia de patinaje artístico sobre ruedas. Archivo

"Asumo temporalmente la responsabilidad de liderar la Federación Deportiva del Guayas con el mismo compromiso, convicción y sentido de servicio con el que he trabajado como primera vicepresidenta", expresó Fuentes.

Su principal objetivo, según el comunicado, es "dar continuidad a los proyectos estratégicos" impulsados por Ibáñez, y seguir "promoviendo y fortaleciendo cada iniciativa que contribuye al crecimiento deportivo y al desarrollo integral de nuestros atletas".

Arsenal ficha a dos nuevas promesas de Independiente del Valle: Esto fue revelado Leer más

Eduarda Fuentes no solo aporta experiencia administrativa, sino también el invaluable conocimiento de haber sido una atleta de élite. Este es un dato clave en su nueva función.

Fuentes, con trayectoria deportiva asume Fedeguayas

Fuentes es una figura reconocida por su destacada trayectoria en el patinaje sobre ruedas. Ha sido múltiple medallista en los circuitos olímpicos y panamericanos, incluyendo oros en Juegos Bolivarianos y participaciones sobresalientes en Juegos Panamericanos.

Además, Eduarda representó al país en las citas más importantes del ciclo olímpico, siendo una de las atletas más laureadas de su disciplina a nivel nacional.

La presidencia temporal de Fuentes ofrece la oportunidad de una gestión con una perspectiva enfocada en las necesidades reales del deportista, desde la base hasta el alto rendimiento.

Fuentes liderará Fedeguayas en un periodo crucial, asegurando la continuidad administrativa y deportiva de la provincia que ha sido un pilar en el desarrollo del deporte ecuatoriano.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!