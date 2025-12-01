Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Jugadores de Independiente del Valle
Jugadores de Independiente del Valle destacan en las categorías menores.CORTESIA

Arsenal ficha a dos nuevas promesas de Independiente del Valle: Esto fue revelado

Hermanos gemelos de las formativas de IDV despertó el interés por los ingleses y ya se conoce hasta el tiempo de contrato

  • Redacción Expreso

El fútbol ecuatoriano vuelve a ser protagonista en el mercado de élite europeo. El Arsenal de la Premier League ha cerrado la adquisición de las que son consideradas dos de las mayores promesas surgidas de la prolífica cantera de Independiente del Valle (IDV): los hermanos Edwin y Holger Quintero.

Lea también: Liga de Portoviejo regresa a la Serie B: Así fue la conmovedora celebración (video)

La noticia, adelantada por el experto en fichajes de jugadores César Luis Merlo, confirma un movimiento estratégico de los Gunners para asegurar talento joven con una proyección estelar. Los Quinteros ya se encuentran en ruta hacia Londres para someterse a los exámenes médicos de rigor, el paso final antes de vincularse formalmente al club inglés.

RELACIONADAS

IDV, reconocido internacionalmente por su excepcional modelo de formación, ha pactado la venta de las dos figuras, consolidando una vez más su posición como una de las mejores plataformas de despegue hacia el Viejo Continente.

juveniles de independiente del Valle
Edwin y Holger Quintero, hermanos gemelos que juegan en las formativas de Independiente del Valle.CORTESIA
emelec gana a Delfín

¿Emelec aún puede clasificar a la Copa Sudamericana? | Así están la tabla de LigaPro

Leer más

Debido a su corta edad, los jóvenes talentos firmarán un acuerdo que se extenderá por cinco años, el cual se oficializará en cuanto ambos cumplan la mayoría de edad, respetando así las normativas de FIFA.

RELACIONADAS

Este doble fichaje subraya la agresiva política del Arsenal de invertir en la base. El club londinense no solo ficha jugadores, sino que adquiere potencial puro. Se espera que Edwin y Holger inicien ahora un meticuloso proceso de adaptación en Inglaterra, con un seguimiento cercano para pulir su desarrollo.

Tricolores, una proyección a consolidarse en Arsenal

La expectativa es alta. El dúo de jóvenes tricolores tiene el objetivo de, en los próximos años, dejar de ser promesas para convertirse en pilares fundamentales del primer equipo Gunner. 

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cómo se financian las universidades en Ecuador? Análisis de las fuentes de ingresos

  2. Arsenal ficha a dos nuevas promesas de Independiente del Valle: Esto fue revelado

  3. Brigitte Bardot tranquiliza por su estado y emite un comunicado oficial

  4. Pasaportes se darán sin turno hasta el 31 de diciembre: estos son los requisitos

  5. Quitofest 2025: dos escenarios y 150.000 asistentes coparon el Bicentenario

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 1 de diciembre de 2025

  5. Centro de Inteligencia de Ecuador duplica su presupuesto de gasto a $ 131 millones

Te recomendamos