Arsenal ficha a dos nuevas promesas de Independiente del Valle: Esto fue revelado

El fútbol ecuatoriano vuelve a ser protagonista en el mercado de élite europeo. El Arsenal de la Premier League ha cerrado la adquisición de las que son consideradas dos de las mayores promesas surgidas de la prolífica cantera de Independiente del Valle (IDV): los hermanos Edwin y Holger Quintero.

La noticia, adelantada por el experto en fichajes de jugadores César Luis Merlo, confirma un movimiento estratégico de los Gunners para asegurar talento joven con una proyección estelar. Los Quinteros ya se encuentran en ruta hacia Londres para someterse a los exámenes médicos de rigor, el paso final antes de vincularse formalmente al club inglés.

IDV, reconocido internacionalmente por su excepcional modelo de formación, ha pactado la venta de las dos figuras, consolidando una vez más su posición como una de las mejores plataformas de despegue hacia el Viejo Continente.

Edwin y Holger Quintero, hermanos gemelos que juegan en las formativas de Independiente del Valle. CORTESIA

Debido a su corta edad, los jóvenes talentos firmarán un acuerdo que se extenderá por cinco años, el cual se oficializará en cuanto ambos cumplan la mayoría de edad, respetando así las normativas de FIFA.

Este doble fichaje subraya la agresiva política del Arsenal de invertir en la base. El club londinense no solo ficha jugadores, sino que adquiere potencial puro. Se espera que Edwin y Holger inicien ahora un meticuloso proceso de adaptación en Inglaterra, con un seguimiento cercano para pulir su desarrollo.

Tricolores, una proyección a consolidarse en Arsenal

La expectativa es alta. El dúo de jóvenes tricolores tiene el objetivo de, en los próximos años, dejar de ser promesas para convertirse en pilares fundamentales del primer equipo Gunner.

🚨El Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fichó a los gemelos Edwin y Holger Quintero.

*️⃣Ambos ya viajan a Londres para exámenes médicos. IDV los vendió y, cuando tengan 18 años, firmarán por 5 años.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593 pic.twitter.com/F9BQFM9yfy — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 1, 2025

