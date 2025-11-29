Independiente del Valle aplaza festejos por el título

Hinchas de IDV llegaron al estadio Rodrigo Paz en busca de celebrar el título. Confían en lograrlo la próxima fecha, en casa

Lejos de la ansiedad, los hinchas de Independiente del Valle esperan con tranquilidad el desenlace de la LigaPro y la consecución del título.

Alrededor de unos 100 aficionados negriazules acompañaron a su equipo en la derrota 2-1 frente a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la séptima fecha del hexagonal final, donde tenían la posibilidad de coronarse campeones.

Entre esos seguidores estaba Luis Guamán, quien tenía la esperanza de sacarse “la espinita de celebrar ante Liga de Quito como ellos hicieron ante nosotros en las dos finales anteriores (2023 y 2024)”.

Agregó que “estoy seguro de que lo haremos en casa”, mientras esperaba uno de los buses que los transportó desde Sangolquí hasta la Casa Blanca.

En el grupo también se encontraba David Inzutaxi, quien a pesar de la lluvia fue a acompañar a su equipo, que entre los minutos 63 y 73 se estaba consagrando campeón con el gol del argentino Claudio Spinelli. “Estábamos celebrando, pero bueno, el fútbol es así y tenemos la revancha en nuestra casa”, apuntó.

Añadió que “no tenemos ansiedad por ganar un título que decían que nos han regalado y nos guardamos para festejar en fiestas de Quito y alargaremos las celebraciones hasta Navidad”, empapado por la lluvia.

UNA RACHA NEGATIVA

Independiente del Valle llevaba una campaña invicta de 21 partidos hasta hace tres jornada cuando perdió 2-0, en casa, ante Universidad Católica.

Tras esto, los rayados no han podido sumar victorias y empataron sin goles contra Orense, como local, y ahora cayó en la visita a Liga de Quito.

Los cerca de 100 hinchas de Independiente del Valle que llegaron a Casa Blanca, regresaron mojados y con la tristeza de la derrota, a Sangolquí. JAIME JARAMILLO / EXPRESO

Un solo punto sumado de nueve posibles ha hecho que la celebración de los rayados se siga aplazando, pero todavía con una ventaja de nueve puntos sobre su escolta, Liga de Quito, por lo que sigue en la senda a la estrella.

Sin embargo, esto no preocupa a los seguidores negriazules. “No existe ansiedad entre nosotros, porque decían que nos iban a regalar el campeonato en agosto y no ha sido así. El título llegará en su momento y qué mejor que sea en nuestro estadio”, dijo David.

DEFINICIÓN DEL TÍTULO

Abrigados con bufandas, ponchos plásticos y chompas, el casi centenar de hinchas que llegaron a Casa Blanca aguardaban los buses para volver a casa y sueñan con el que sería el segundo título de LigaPro en la historia del club negriazul.

Este puede llegar el próximo fin de semana, cuando el equipo de Javier Rabanal reciba a Libertad. Un triunfo sumado a un resbalón de Liga de Quito en la visita a Orense, le dará la corona a los del Valle.

