Barcelona empató con Libertad y se aleja del cupo directo a la Libertadores 2026

El Ídolo del Astillero no pudo mantener la ventaja en el marcador y dejó escapar la victoria

Barcelona SC sufre ante la presión alta de Libertad en el duelo por la fecha 7 del hexagonal.

Barcelona empató 1-1 en su visita a Libertad, por la fecha 7 del hexagonal final de la LigaPro, y comienza a alejarse de la pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, aunque por ahora mantiene la plaza de repechaje.

El Ídolo del Astillero volvió a mostrar dificultades para manejar la posesión y sufrió durante gran parte del encuentro ante un equipo lojano que presionó alto y apostó por constantes pelotazos al área defendida por Ignacio de Arruabarrena.

El gol temprano de Arreaga no fue suficiente para sostener la ventaja

El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo logró golpear primero. A los 8 minutos, Xavier Arreaga aprovechó un centro preciso de Bryan Carabalí y definió de primera para abrir el marcador. La jugada fue revisada por el VAR debido a un posible fuera de juego, pero terminó siendo convalidada.

Aun con la ventaja tempranera, Barcelona nunca logró adueñarse del balón y terminó replegando sus líneas, lo que permitió que los extremos Ángel Quiñónez y Carlos Arboleda ganaran repetidamente la espalda a Gustavo Vallecilla y al propio Carabalí para enviar centros peligrosos.

Libertad presiona a Barcelona SC con constantes centros al área en el estadio Reina del Cisne. API

Wilter Ayoví y Éber Caicedo dispusieron de varias opciones claras, pero la falta de puntería y las intervenciones de De Arruabarrena evitaron el empate momentáneo.

El Ídolo, por su parte, renunció al control del esférico y apostó por cerrar espacios. Incluso Miguel Parrales, único delantero en cancha, retrocedió varios metros para sumarse a la marca.

En ataque, Barcelona generó muy poco. Janner Corozo tuvo tres oportunidades claras para liquidar el partido, pero no estuvo fino.

A los 25 minutos quedó mano a mano con Leonel Nazareno y definió al cuerpo del arquero. En el 48’, tras un nuevo centro de Carabalí, volvió a rematar a las manos del guardameta.

Y al 85’, con el arco prácticamente a disposición tras un rebote, envió su disparo muy por encima. Su falta de contundencia tuvo consecuencias inmediatas.

En la jugada siguiente, Iván Zambrano desbordó por la derecha y lanzó un centro alto que Diego Ávila conectó de cabeza para sellar el 1-1 definitivo en el compromiso.

El Ídolo se mantiene en zona de repechaje a la Libertadores 2026

Con este empate, el Ídolo del Astillero llegó a 63 puntos y se mantiene en la tercera casilla del hexagonal final, posición que otorga el repechaje a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, ahora queda a dos unidades de Liga de Quito, segundo en la tabla, lo que complica su aspiración de obtener el cupo directo a la competencia internacional.

