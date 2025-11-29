Expreso
  Deportes

Flamengo
Flamengo gritó campeón en el Monumental de Lima.José Jácome

Copa Libertadores: Flamengo logra su cuarto título a costas de Palmeiras

El Mengao conquistó la Libertadores con un 0-1 sobre Palmeiras. Brasil igualó a Argentina en coronas

Brasil alcanzó este sábado 29 de noviembre su vigésimo quinto título de Copa Libertadores gracias al triunfo de Flamengo sobre Palmeiras por 0-1, que le significó al equipo rojinegro carioca su cuarta corona.

Ambos equipos protagonizaron en Lima la séptima final entre equipos brasileños en toda la historia de la competición, cinco de ellas en el formato de final a partido único que se implantó desde 2019.

Flamengo sucede en el trono de la Libertadores a otro equipo brasileño, Botafogo, que se impuso en 2024 al Atlético Mineiro.

La cuarta alegría para los rojinegros cariocas

Final Copa Libertador (15543956)
Danilo marcó el gol para que el mengao derrote 1-0 al Palmeiras en Lima.José Jácome

La consagración para el equipo de Río de Janeiro llegó luego de pasar como segundo del grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

En octavos de final, el equipo dirigido por Filipe Luís eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino.

El 0-1 de este sábado en la capital peruana le dio a los del Ninho do Urubu su cuarta consagración tras las de 1981, 2019 y 2022.

Brasil iguala a Argentina en número de títulos

En el palmarés por países, con la victoria de Flamengo, Brasil empata a Argentina con 25 títulos discriminados así: Flamengo (4), Palmeiras (3), Sao Paulo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).

Argentina queda con igual número de trofeos que los brasileños, mientras que Uruguay es tercero con ocho campeonatos y Paraguay y Colombia empatan con tres.

El podio de la Copa Libertadores también ha sido ocupado por equipos de Chile (1) y Ecuador (1).

