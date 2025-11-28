Presidente de Estudiantes teme más represalias para su equipo por disputa con la AFA

Juan Sebastián Verón, presidente del club argentino Estudiantes de La Plata, sancionado este jueves por la AFA por el repudio de su equipo al inesperado campeonato otorgado a Rosario Central, expresó este viernes 28 de noviembre su preocupación ante la posibilidad de que su club enfrente mayores represalias, incluyendo arbitrajes perjudiciales e incluso un descenso de categoría.

El directivo, que el jueves fue suspendido por seis meses por el Tribunal de Disciplina de la AFA, cuestionó nuevamente la asignación del título de Liga 2025 y consideró que fue impuesto "sin votación ni debate" por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

El gesto del pasillo y las advertencias internas

Consultado sobre la decisión de los jugadores de ponerse de espaldas durante el tradicional pasillo a los campeones, el pasado domingo, Verón explicó que fue la forma de responder a las presiones y amenazas recibidas para homenajear a Rosario Central, cuya máxima figura es Ángel Di María.

Los jugadores de Estudiantes de La Plata dieron la espalda durante el pasillo de honor realizado a Rosario Central. cortesía

"¿Por qué sería una falta de respeto? ¿Que un dirigente amenace a un club y a un dirigente no es una falta de respeto?", planteó en diálogo con Radio Con Vos, en referencia a las sanciones y a las publicaciones de tono intimidante realizadas por Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

"Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos", añadió, advirtiendo que esto "puede terminar con un descenso, con malos arbitrajes".

⚠️🇦🇷 Las palabras de Juan Sebastián Verón:



“No hubo una votación para darle el título a Rosario Central, ya estaba todo decidido.



La bajeza para referirte así a una institución como Estudiantes y amenazar con que la van a pasar mal me llama la atención y me pone en alerta,… pic.twitter.com/E3S7waWOda — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2025

La polémica crece y llega al terreno político

El expresivo directivo, que como jugador pasó por Manchester United, Chelsea e Inter de Milán, denunció una campaña contra Estudiantes y aseguró que no se arrepiente de la actitud de su equipo en el partido del domingo ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura, que terminó en triunfo 0-1 del Pincha.

Verón fue uno de los primeros en rechazar la creación repentina del título de “Campeón de la Liga” y su otorgamiento a Rosario Central, que sumó más puntos en las fases regulares del Apertura y el Clausura, aunque el primer torneo lo ganó Platense y el segundo aún está en disputa.

Además de sancionar al presidente, el Tribunal de Disciplina aplicó dos fechas de suspensión a los once jugadores que dieron la espalda en el pasillo, aunque ese castigo regirá desde 2026 y no afectará las fases finales del campeonato actual.

La polémica escaló hasta alcanzar el plano político, con el presidente argentino Javier Milei expresando su apoyo a Estudiantes mediante la publicación de la camiseta del club en sus redes sociales.

