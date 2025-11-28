¿Quién es Johan García? El sobrino de Otilino Tenorio que destaca en Barcelona SC

Barcelona SC visita al Libertad en Loja con la presencia de Johan García, sobrino de Otilino Tenorio

Barcelona visita el 29 de noviembre a las 19;00 a Libertad con la urgencia de sumar los tres puntos para seguir en pelea con Liga de Quito por el segundo cupo a la fase de grupos de la Libertadores 2025 y en la alineación va Johan García la nueva cara amarilla que es el sobrino del fallecido goleador Otilino Tenorio.

RELACIONADAS El DT Rabanal revela el enemigo oculto que complica a Independiente en el hexagonal

Barcelona juega en Loja con una sola misión: ganar. No hay margen de error para el Ídolo en su objetivo de conseguir la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

Enfrente estará Libertad, un equipo que ya firmó su boleto a la Copa Sudamericana y que llega al hexagonal final sin más presiones que cumplir con el calendario.

Barcelona SC se mantiene en zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2025. MIGUEL CANALES

Pódcast El Jueguito | ¿Debe cambiarse el formato de la LigaPro? Leer más

Sin la presencia de Joao Rojas, pero con Johan García

Los amarillos aterrizan en Loja con una baja que pesa: el extremo Joao Rojas no viajó por un golpe en la rodilla, ese mismo que lo obligó a salir ante Liga de Quito. A eso se suma que el volante brasileño Leonai Souza continúa entre sesiones de terapia, y con pocas posibilidades de poder jugar.

RELACIONADAS Entrada para el Mundial es una ayuda para que ecuatorianos consigan la visa

La novedad en los amarillos es la presencia en la nómina de Yaxi Johan García Tenorio, de 17 años, sobrino del recordado Otilino Tenorio, quien ha sido convocado ya en siete juegos del Ídolo.

El técnico Ismael Rescalvo apuesta fuerte por él, y hoy volverá a sumar minutos ante Libertad.

Barcelona SC 2025: Johan García, el sobrino de Otilino, pide pista en el equipo. Cortesía BSC

La nueva vida de García

Su vida cambió desde que viste de amarillo y mezcla las aulas con las canchas.

“Es muy importante lo que estoy viviendo. Trato de manejar mis emociones, concentrarme para entrar al partido y tener personalidad, porque la tengo”, confesó García.

Confesó que siente el respaldo del grupo. “Siempre me dan consejos para que no tenga miedo en mi posición. Me siento bien donde me indique el entrenador, me gusta jugar suelto, pero donde me toque lo haré de la mejor manera”.

El volante de 1,77 metros de altura, formado en la escuela Cristo Te Ama, del Guasmo, en 2019 llegó a las formativas del cuadro torero.

RELACIONADAS Damián Díaz ficha por Guayaquil City y regresa a la Serie A de Ecuador

Espera ayudar a Barcelona para que sume los tres puntos en Loja, que son claves en su pelea con Liga de Quito por el segundo lugar del hexagonal final.

Los amarillos no solo dependen de sus resultados, también necesitan un resbalón de los albos, que tienen un partido más por cumplir.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!