Pódcast El Jueguito | ¿Debe cambiarse el formato de la LigaPro?

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO analizaron los pro y contra del sistema del campeonato nacional.

En el capítulo 16, los panelistas de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, debatieron sobre el formato actual de la LigaPro ecuatoriana, que podría tener un campeón anticipado este viernes 28 de noviembre 2025

El sistema del campeonato nacional vuelve a estar en debate. En este análisis, José Carlos Crespo, Stefano Dueñas y Daniel Navas revisaron cómo ha funcionado en la práctica, qué opinan los hinchas y qué tan justo resulta para los clubes.

También evaluaron posibles mejoras y escenarios para futuras temporadas. “Muchos creen que Independiente del Valle es el culpable porque los ha bailado a todos y prácticamente va a ser campeón paseándose en el torneo”, abrió la charla Dueñas.

Al tiempo que Crespo discrepó en algo esas palabras. “Independiente es responsable, mas no culpable, porque qué culpa tiene de haber barrido a los demás y que les haya sacado muchos puntos a los rivales”, enfatizó.

Mientras que Navas afirmó que “creo que el formato es tan bueno que lo van a cambiar”, ironizó, y remarcó que “los niveles de Independiente y Liga de Quito son superiores al resto, por eso se han peleado los títulos los últimos años y eso va a continuar siendo así en 2026”.

Dentro de las propuestas de cambio, Crespo sugirió que “para el próximo año exista una liguilla final como era antes, en la que todos tenían posibilidades de ser campeón y no como ahora que matemáticamente era casi imposible que dos o tres equipos de los seis sean campeones”.

