Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Figuras de Independiente del Valle, Claudio Spinelli y Patrick Mercado.
Figuras de Independiente del Valle, Claudio Spinelli y Patrick Mercado.APi

Derrota de Independiente del Valle ante Liga de Quito: efectos y quien sale ganando

Qué significa una derrota de Independiente ante Liga y quién se vería favorecido

Todo parece escrito, pero en el fútbol ecuatoriano nada está cerrado hasta que el árbitro pita el final. Independiente del Valle llega al partido del viernes 28 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz, con el título de LigaPro 2025 prácticamente servido en bandeja. Solo necesita ganar. Nada más. Tres puntos que lo catapulten a los 77 puntos y que abran una grieta de 15 unidades sobre Liga de Quito, una distancia imposible de alcanzar.

RELACIONADAS

Los Albos llegan a 62. La mesa está puesta, pero hay un pequeño detalle: este es el fútbol ecuatoriano, donde el drama aritmético siempre encuentra espacio para colarse.

¿Y si Independiente del Valle pierde?

Drama en el Rodrigo Paz

visa Estados Unidos

¿Visas exprés a Estados Unidos para quienes tengan tiquetes para el mundial 2026?

Leer más

No pasa absolutamente nada… salvo que la coronación se aplaza unos días. Si el equipo de Javier Rabanal resbala en Quito, seguirá necesitando un solo punto en los cuatro partidos restantes. Uno. Es decir, incluso perdiendo, la corona continúa dependiendo únicamente de ellos.

Si gana Liga de Quito… empieza el temblor

Los Albos llegarían a 65 puntos, reviviendo el torneo y generando un efecto dominó inmediato. Ese triunfo obligaría a Barcelona a vencer a Libertad en Loja, sí o sí, para seguir en la disputa del cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores.

RELACIONADAS

Un triunfo albo pondría presión en un Barcelona que está obligado a ganar todos los partidos..

Es un drama matemático, un rompecabezas donde cada gol mueve la historia y cada punto cambia al protagonista de la película.

Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.
Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.Cortesía IDV

Las fechas que faltan

Fecha 7: Libertad vs Barcelona, Liga de Quito vs Independiente del Valle y Católica vs Orense.

Fecha 8: Orense vs Liga de Quito, Barcelona vs Católica y Independiente vs Libertad.

RELACIONADAS

Fecha 9: Barcelona vs Orense, Libertad vs Liga de Quito y Católica vs Independiente.

Fecha 10: Independiente vs Barcelona y Liga de Quito vs Católica

Diferido: Fecha 3: IDV vs Liga de Quito.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Aterciopelados se presentará en Cuenca: fecha y detalles del Bakansote Fest 2025

  3. Derrota de Independiente del Valle ante Liga de Quito: efectos y quien sale ganando

  4. ¿Asambleísta Mónica Palacios regresa al Legislativo?: Esto dice de su sanción

  5. La AMT denunció robo de pantalla de tránsito en la Ruta Viva en plena campaña vial

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. ¿Quién es Bernardo Cordovez, el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS?

Te recomendamos