Derrota de Independiente del Valle ante Liga de Quito: efectos y quien sale ganando

Qué significa una derrota de Independiente ante Liga y quién se vería favorecido

Todo parece escrito, pero en el fútbol ecuatoriano nada está cerrado hasta que el árbitro pita el final. Independiente del Valle llega al partido del viernes 28 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz, con el título de LigaPro 2025 prácticamente servido en bandeja. Solo necesita ganar. Nada más. Tres puntos que lo catapulten a los 77 puntos y que abran una grieta de 15 unidades sobre Liga de Quito, una distancia imposible de alcanzar.

RELACIONADAS Entrada para el Mundial es una ayuda para que ecuatorianos consigan la visa

Los Albos llegan a 62. La mesa está puesta, pero hay un pequeño detalle: este es el fútbol ecuatoriano, donde el drama aritmético siempre encuentra espacio para colarse.

¿Y si Independiente del Valle pierde?

Drama en el Rodrigo Paz

¿Visas exprés a Estados Unidos para quienes tengan tiquetes para el mundial 2026? Leer más

No pasa absolutamente nada… salvo que la coronación se aplaza unos días. Si el equipo de Javier Rabanal resbala en Quito, seguirá necesitando un solo punto en los cuatro partidos restantes. Uno. Es decir, incluso perdiendo, la corona continúa dependiendo únicamente de ellos.

Si gana Liga de Quito… empieza el temblor

Los Albos llegarían a 65 puntos, reviviendo el torneo y generando un efecto dominó inmediato. Ese triunfo obligaría a Barcelona a vencer a Libertad en Loja, sí o sí, para seguir en la disputa del cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores.

Un triunfo albo pondría presión en un Barcelona que está obligado a ganar todos los partidos..

Es un drama matemático, un rompecabezas donde cada gol mueve la historia y cada punto cambia al protagonista de la película.

Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle. Cortesía IDV

Las fechas que faltan

Fecha 7: Libertad vs Barcelona, Liga de Quito vs Independiente del Valle y Católica vs Orense.

Fecha 8: Orense vs Liga de Quito, Barcelona vs Católica y Independiente vs Libertad.

Fecha 9: Barcelona vs Orense, Libertad vs Liga de Quito y Católica vs Independiente.

Fecha 10: Independiente vs Barcelona y Liga de Quito vs Católica

Diferido: Fecha 3: IDV vs Liga de Quito.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!