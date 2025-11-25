Emelec no entrenó: ¿Cuántas veces se han paralizado los jugadores por falta de pago?

Los días en el Bombillo transcurre entre el incumplimiento de las promesas de pagos y la ausencia en las prácticas

Jugadores de Emelec deciden no entrenar debido al incumplimiento de los pagos de sus sueldos.

A pesar que en reiteradas ocasiones los jugadores de Emelec han expresado el compromiso de culminar de buena forma la temporada, la paciencia se vuelve a agotar tras recibir promesas de pagos de sueldos que no se cumplen. Con la del pasado lunes 24 de noviembre, ya son cinco sesiones de entrenamientos que no se realizaron por los atrasos en los salarios.

Hasta ayer, esa última paralización de la práctica del Bombillo se debió a que los directivos se habrían comprometido en abonar un monto correspondiente a agosto y septiembre, quedando por pagar octubre y noviembre. No obstante, una vez más se incumplió.

Según lo conocido por EXPRESO, a la plantilla se le dijo que ese rubro saldría de la taquilla del duelo contra Aucas, del sábado anterior.

A esta situación en la institución, que es presidida por Jorge Guzmán, también se le agrega el requerimiento formal de Jean Carlos ‘Garrincha’ Quiñónez al principal dirigente. El valor que reclama el jugador es de 47.500 dólares, el que corresponde a sueldos de julio a noviembre (cada uno de $ 8.500) y una prima de fichaje ($ 5.000).

Aucas se volvió a imponer a Emelec, ahora en la fecha 6 del segundo hexagonal de la LigaPro. FREDDY RODRÍGUEZ

Garrincha, que no juega desde el 4 de octubre frente a Deportivo Cuenca, en dicho documento que circuló en redes sociales solicita un plazo de 15 días para que se dé el cumplimiento del club.

La crisis financiera no se aparte de Emelec y los incumplimientos a los jugadores los lleva a detener las practicas del técnico Guillermo Duró, quien también estaría sin cobrar sus emolumentos. Aún así, todavía está en juego la semifinal de Copa Ecuador y el cupo a la Sudamericana en LigaPro.

¿Cuándo juega Emelec en la LigaPro y quién es su rival?

Con esta realidad el conjunto azul, dirigido por Duró, continúa su trayecto para el partido contra Delfín en la séptima fecha de, segundo hexagonal de LigaPro. Este compromiso será disputado en el estadio Jocay de Manta, el domingo 30 de noviembre, desde las 18:00 (hora de Ecuador).

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

