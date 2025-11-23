Expreso
Silvia Ortiz
Silvia Ortiz, maratonista ecuatoriana que ganó el oro en los Juegos Bolivarianos 2025.cortesía

Juegos Bolivarianos 2025: Silvia Ortiz entrega la primera medalla de oro para Ecuador

La maratonista ecuatoriana abrió el medallero nacional con una brillante actuación en Ayacucho-Lima 2025

La maratonista Silvia Ortiz entregó este domingo 23 de noviembre la primera medalla de oro para el Team Ecuador en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, certamen que abre el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La atleta ecuatoriana cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos, en una prueba donde la plata y el bronce quedaron en manos de las peruanas Sheyla Eulogio y Zarita Suárez, respectivamente.

Es una alegría infinita conseguir esta medalla para el país. Estoy agradecida con mi familia, con la empresa privada y con mi entrenador, que siempre confiaron en mí… Fue un recorrido exigente, lo último ya fue corazón y mente”, expresó una emocionada Ortiz al pie de la Plaza Mayor de Lima, punto de partida y llegada de la competencia que atravesó varios distritos de la capital peruana.

Más medallas para Ecuador en una jornada destacada

Antes del triunfo de Ortiz, la cosecha de preseas para Ecuador había comenzado con Fernando Moreno, quien obtuvo el bronce en la maratón masculina tras registrar 2 horas, 18 minutos y 17 segundos.

En ciclismo, Michela Molina se adjudicó el bronce en una exigente prueba de MTB Cross Country, con un tiempo de 01:17:37, mientras que Miryam Núñez finalizó cuarta con 01:18:47.

En tiro deportivo, Ecuador volvió a subir al podio con las actuaciones de Fernando Pozo y Yautung Cueva, quienes se colgaron el oro y el bronce, respectivamente, en la modalidad de 10 metros pistola.

