Fede Valverde: "En el Real Madrid estamos más unidos que nunca"

El volante uruguayo del Real Madrid habló sobre los rumores de un "mal camerino" en el conjunto merengue

El uruguayo Fede Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, ha sido tajante, un día después de la victoria sobre el Olympiacos en El Pireo (3-4) en partido de la Liga de Campeones, tras una racha de tres encuentros sin vencer, y ha afirmado que están "más unidos que nunca".

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", aseguró el charrúa en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que apunta que "tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor".

Valverde indica que en el aspecto personal está "trabajando para volver" a su mejor nivel y asevera que Xabi Alonso, el técnico del conjunto blanco, siempre a estado a su "lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo".

Semanas difíciles para el Real Madrid

Los dos 'cracks' del Real Madrid, Vinicius Jr. (i) y Mbappe (d), celebrando un gol ante Olympiacos. Cortesía

"No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca", finaliza el centrocampista uruguayo, cuyo mensaje es respaldado por Vinicius Júnior con la expresión "Mi capitán" y que lo publicó al día siguiente de una semana de críticas y rumores sobre la situación interna de la plantilla.

Los blancos enlazaron dos empates en LaLiga en los campos del Rayo Vallecano y el Elche y la derrota en Anfield ante el Liverpool, racha que cortó el conjunto merengue al vencer en el Giorgios Karaiskakis del Olympiacos (GRE) con cuatro tantos de Kylian Mbappé y una buena actuación también de Vini.

