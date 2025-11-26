Gol de Pacho en Champions: Así fue el gol del ecuatoriano (Video)

William Pacho anotó el cuarto gol del Paris Saint Germain en su encuentro ante el Tottenham Hotspur

El ecuatoriano William Pacho marcó de rebote el cuarto gol de su equipo ante el Tottenham (ING) por la UEFA Champions League. Es el segundo gol del Tricolor en la Champions League, el primero lo hizo en la goleada 2-7 que le propinó su equipo al Bayer Leverkusen de Alemania.

Con este gol, el ecuatoriano es el tercer jugador nacional con más goles anotados en Champions League, por debajo de las seis tantos de Antonio Valencia y Christian Noboa en la máxima competición de clubes de Europa.

Así fue el gol de Pacho ante el Tottenham en Champions League

FESTEJO ECUATORIANO: Pacho marcó el 4-2 de PSG ante Tottenham.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/28GacyGF48 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025

