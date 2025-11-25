Expreso
CHIQUI TAPIA
Claudio ''Chiqui" Tapia ha sido fuertemente criticado por las irregularidades del torneo argentino.ARCHIVO

Polémica en la AFA: Documento para sancionar a Estudiantes fue creado hace poco

Medida que podría terminar en sanción a Estudiantes de la Plata por el pasillo a Rosario Central fue hecho durante el partido

El controversial pasillo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central sigue en el ojo público tras darse a conocer el Boletín N° 6625 de AFA, que podría acarrear sanciones contra el club platense. La polémica aumentó cuando usuarios descubrieron que, a pesar de que el boletín está fechado en febrero de 2025, el archivo digital fue creado justo durante el encuentro, el 23 de noviembre de 2025.

Estudiantes de la Plata ha sido objeto de elogios e insultos después de realizarle un 'pasillo de espaldas' a Rosario Central durante los octavos de final de la Liga Argentina. La AFA como máximo ente rector del fútbol nacional argentino buscó los recursos para sancionar a Estudiantes DLP, pero lo hizo sacando un boletín editado y recientemente publicado, demostrando así que la sanción no tiene "cabida" y tampoco validez, al ser esta publicada posteriormente a la curiosa acción.

La AFA, para justificarse y defenderse, subió un comunicado aclarando que todo lo que dice el Boletín N° 6625 está escrito dentro de otro Boletín, el N° 6661, que es el documento que contiene todo lo anterior mencionado, creado supuestamente en abril del 2025. Aquí nace otra polémica, ya que dentro de los metadatos del documento PDF del Boletín N° 6661 se ve que este estuvo generado por Adobe PDF Library 25.1.211, una versión del programa de Adobe lanzada el 13 de noviembre del 2025.

¿Qué va a pasar con Estudiantes de la plata?

Pasillo de Estudiantes de la Plata
Los jugadores de Estudiantes de la Plata le dieron la espalda a sus colegas de Rosario en la entrada a la cancha.Cortesía
Por el momento, el Tribunal de Disciplina de la AFA convocó al equipo dirigido por Eduardo Domínguez a declarar por el caso del pasillo, en donde podrían tener sanciones económicas y deportivas los siguientes jugadores: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario (quien no fue titular pero le comunicó a Angel Dí MaríaFatura Broun lo que iba a suceder).

Además, Estudiantes de la Plata presentarían una solicitud para reducir la sanción de cuatro partidos a Guido Carrillo por un 'codazo' hacia Joaquín Laso. El club buscará que Carrillo esté presente en los cuartos de final ante Central Córdoba el domingo 30 de noviembre. 

