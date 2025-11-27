¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón tras no ganar ante Liga?

El conjunto rayado trascendió y marcó diferencias ante sus rivales en la temporada 2025. Conoce a quiénes enfrentará

Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentarán en el estadio Casa Blanca.

La LigaPro 2025 quedó al borde de su definición y todas las miradas apuntaban al Estadio Rodrigo Paz Delgado. Independiente del Valle (IDV) tuvo una cita con la historia este viernes 28 de noviembre, donde pudo sellar, de manera anticipada, su segundo título nacional frente a su escolta más cercano, Liga de Quito (LDU).

El equipo 'rayado', bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, ha dominado la temporada con una solvencia notable, acumulando gran cantidad de puntos. Su colchón de seguridad es de 12 unidades sobre LDU y Barcelona SC, ambos con 62 puntos. Con solo cinco jornadas restantes (15 puntos en juego), la ecuación es clara y dramática:

Si IDV lograba vencer a Liga, la ventaja era insuperable, y el festejo del campeonato se desatará inmediatamente en la capital. La séptima jornada era clave para levantar una nueva corona.

¿Y si la Celebración se Posterga? El Calendario Pendiente

En el fútbol no hay certezas, y como Independiente del Valle no logró la victoria, la definición se extenderá, manteniendo viva la esperanza de sus perseguidores y añadiendo presión a los de Rabanal.

Independiente del Valle lidera el hexagonal final de la LigaPro 2025. GUSTAVO GUAMAN

Al no consagrarse ante Liga, el camino restante de IDV para asegurar el título luce de la siguiente manera en el cierre del hexagonal final:

Jornada 8: vs. Libertad (Local)

Jornada 3 (diferido): vs. Liga de Quito (Local)

Jornada 9: vs. Universidad Católica (Visitante)

Jornada 10: vs. Barcelona SC (Local)

La mesa está servida. El fútbol ecuatoriano podría tener a un nuevo campeón en las siguientes jornadas y la tensión de la LigaPro se prolongará por al menos un par de semanas más.