Jugadores que pueden definir el título de LigaPro 2025 para Independiente del Valle

En la plantilla de jugadores de Independiente del Valle hay varios que han sido claves en la LigaPro 2025

Independiente del Valle se puso a una victoria de lograr el ansiado título de LigaPro 2025.

Independiente del Valle está cada vez más cerca del título, pero los goles anotados, partidos ganados y puntos acumulados no aparecieron por arte de magia, sino que han sido parte de una extensa plantilla en la cual hay algunos jugadores que han sido los m{as destacados.

Desde nacionales hasta internacionales, veteranos y jóvenes, los rayados encontraron la fórmula perfecta para volver a ponerse a un paso de ganar una LigaPro después de cuatro años, siendo la ultima vez en 2021 contra Emelec.

A continuación, les presentamos un repaso con los cinco jugadores que fueron un pilar importante en Independiente del Valle, para estar cerca de conquistar una nueva estrella en el campeonato ecuatoriano de fútbol.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli es el actual goleador de Independiente del Valle con 18 goles en LigaPro. archivo / expreso

El goleador del Valle, Claudio Spinelli, es quizás una de las tres figuras del conjunto negriazul en 2025. El argentino que llegó a los rayados en la presente temporada se supo acomodar a las exigencias físicas de la LigaPro, y pese a un arranque que ponía en duda su calidad, su capacidad frente al arco habló por el.

18 goles en LigaPro, cuatro goles en Copa Libertadores y cuatro goles en Copa Sudamericana para el 'striker' argentino, un registro de delantero titular de un equipo campeón.

Guido Villar

Guido Villar es el portero argentino que terminó arrebatándole el puesto a Moises Ramírez en el 2024 y desde ese entonces no ha soltado la titularidad. API

Arriba se ganan los partidos, pero bajo los tres palos se evita perder. Guido Villar, otro argentino que se adueño de su puesto en Independiente del Valle. El salido de Olimpo llegó en 2024 como alternante para Moisés Ramírez, aunque una lesión lo alejó de las canchas, pudo volver y pisar fuerte en el área de negriazul.

13 vallas invictas para Villar en LigaPro, 29 partidos jugados y 20 goles encajados son el registro del guardameta 'tano' de 1.93 metros de altura.

Patrik Mercado

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado es una de las figuras de la LigaPro. Cortesía

Patrik Mercado, un nuevo canterano de IDV que pinta para crack. El volante ofensivo es considerado uno de los mejores jugadores del campeonato por su juego desequilibrante y vertiginoso que le generó problemas a más de un defensor del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Se señala que el joven de 22 años volará al futbol europeo al final de la temporada 2025, después de haber anotado 7 goles y dado 11 asistencias en LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América.

Richard Schunke

Richard Schunke ya puede ser considerado histórico en los 'Rayados del Valle' GUSTAVO GUAMAN

El primer histórico de la lista, el central argentino-ecuatoriano Richard Schunke, un defensa que apareció en momentos decisivos de la historia de Independiente del Valle. Llegó al 'matagigantes' en el 2018 desde Deportivo Cuenca, en donde había desarrollado un buen performance defensivo en aquella temporada 'morlaca'.

Aunque estuvo lesionado una parte del año, el central fue importante en los títulos rayados: gol a Emelec en la final de vuelta de LigaPro 2021 y penal anotado en la final de Recopa Sudamericana 2023. Además, el nacionalizado tricolor es el único jugador de la actual plantilla de Independiente del Valle que ha estado presente en los seis títulos con los que cuentan los de Sangolquí.

Junior Sornoza

Júnior Sornoza es el máximo referente de Independiente de Valle, siendo este su máximo goleador histórico. EFE

Si se habla de Independiente del Valle, se habla de Junior Sornoza, que pasó de canterano a máximo ídolo. Sornoza volvió a su casa en la temporada 2021 proveniente del Tijuana (México), con la intención de ponerle el fin a su carrera en el equipo que lo vio nacer (deportivamente hablando).

El manabita estuvo presente en la histórica temporada de Independiente en la Copa Libertadores 2016, llegando hasta la final después de eliminar a Boca Juniors, River Plate y Pumas.

El mediocampista ofensivo tiene ya 100 goles con los rayados, siendo el único jugador del equipo negriazul con esa marca goleadora. También estuvo presente en la mayoría de títulos de Independiente del Valle, no estando presente nada más en la Copa Sudamericana 2019 (jugaba en el Corinthians de Brasil).

