Aquiles Álvarez rompe el silencio: “Rescalvo no era técnico para Barcelona”

La llegada de Ismael Rescalvo al banquillo de Barcelona SC no fue una alfombra roja precisamente. Desde el primer día, el ambiente se cargó de dudas, miradas cruzadas y ese murmullo incómodo que suele instalarse en el Monumental cuando los resultados no acompañan.

El propio Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y antes vicepresidente deportivo canario, reveló el origen de esa tensión. En una reunión familiar, su hermano Antonio —presidente del club— le pidió una opinión sincera sobre el perfil del técnico español. “Yo le dije que creía que no era un técnico para Barcelona, pero que su decisión era de su comisión de fútbol y de él”, confesó sin rodeos. Un dardo elegante, pero dardo al fin.

Se nota el trabajo en la actualidad

Pese a esa advertencia íntima, la dirigencia apostó por Rescalvo para reemplazar a Segundo Castillo, quien dejó al equipo segundo y con aroma a pelea por la punta.

Pero la ilusión se desinfló rápido. Desde ese 20 de junio, Barcelona comenzó a perder ritmo mientras Independiente del Valle aceleraba sin mirar atrás. Primero fueron 10 puntos de diferencia al cierre de la fase regular —64 contra 54— y luego, en el hexagonal, el golpe más duro: 74 unidades para los Rayados frente a 62 de los amarillos.

Con los pantalones puestos

Aun así, Aquiles reconoce un mérito en medio de la tormenta: “Hoy puedo decir que, a pesar de todos los malos resultados, ha tenido los pantalones para sostenerlo en el equipo y no se puede negar que se ve trabajo”. Una frase que suena a respaldo, pero también a sentencia: esfuerzo sí, resultados no.

Por ahora el Barcelona de Ismael Rescalvo, se prepará para jugar ante Libertad el sábado 29 de noviembre en su lucha por quedarse con el cupo a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

