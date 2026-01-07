Parto en la calle en Solanda: el video que conmueve al sur de Quito

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito brindó atención prehospitalaria a una madre y su bebé recién nacida en Solanda.

Un hecho que conmovió a los vecinos del sur de Quito ocurrió este martes 6 de enero de 2026, en pleno Día de Reyes. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que una mujer de 30 años entró en labor de parto en la vía pública, en el sector de Solanda, y dio a luz antes de llegar a una casa de salud.

Le invitamos a que lea: Impactante operativo en Quito desarticula banda de secuestro y extorsión

5. Un nacimiento que conmovió al sur de Quito



Cómo solicitar la exoneración del Impuesto Predial para adultos mayores en Quito Leer más

Al recibir la alerta, el personal de emergencia acudió de inmediato al lugar y encontró a la madre junto a Julia, su bebé recién nacida. Los bomberos brindaron atención prehospitalaria a ambas, verificaron signos vitales y aplicaron los protocolos médicos correspondientes para estabilizarlas.

Una vez controlada la situación, madre e hija fueron trasladadas a una casa de salud, donde recibieron la atención postparto necesaria, según informó la institución.

En las imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos se observa a la recién nacida envuelta en cobijas y protegida con una manta térmica de emergencia, mientras la madre permanece recostada en una camilla bajo la supervisión constante del personal de socorro.

🤰 #HistoriasDeVida | Era la una de la madrugada cuando recibimos una alerta desde el sector de Solanda, una mamita de 30 años se encontraba en plena labor de parto en la vía pública.



🍼 Al llegar, encontramos a Julia* junto a su bebé recién nacida. Con calma, compromiso y… pic.twitter.com/dkk57u0QhW — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 6, 2026

Casos de abandono en Quito

Este nacimiento en circunstancias inesperadas ocurre pocos días después de que dos recién nacidos fueran abandonados en la vía pública durante el feriado de Año Nuevo, en Quito y Cuenca. En ambos casos, los bebés fueron hallados con el cordón umbilical aún intacto, lo que evidenció que habían sido dejados pocas horas después de nacer.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.