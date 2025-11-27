Expreso
Liga de quito
Liga de Quito recibe a Independiente del Valle en el Rodrigo Paz.cortesia

Liga de Quito vs. Independiente: Festejo o comienzo del drama en el hexagonal

Título en juego: Independiente del Valle busca cerrar la LigaPro en Quito

Desde las 19:00 del viernes 28 de noviembre, en el estadio Rodrigo Paz no solo será el escenario del partido más esperado del hexagonal… será —de darse algunos resultados— una alfombra roja para coronar al nuevo rey del fútbol ecuatoriano: Independiente del Valle.

Del lado de los rayados, hasta las camisetas con la leyenda “Independiente campeón 2025” ya están listas; solo falta un pequeño detalle: ganarle a Liga de Quito en el duelo que se iniciará desde las 19:00.

Números de Liga de Quito e Independiente del Valle

Puro nervios en el hexagonal 

Con un triunfo, IDV llegará a 77 puntos y la fiesta se encenderá en la Casa Blanca. Pero estamos en Ecuador, donde los nervios, los fantasmas y la presión siempre juegan un partido aparte.

Pero no será fácil para los rayados, ya que esta versión final no es la misma máquina demoledora de la primera etapa. En el hexagonal, el equipo de Javier Rabanal anda nervioso: dejó escapar 4 de los últimos 6 puntos en disputa. Desde la fecha 4 de la fase final no sabe lo que es ganar. En la jornada 5 cayó 2-0 ante Universidad Católica y en la 6 apenas rescató un 0-0 ante Orense.

Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.
Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.Cortesía IDV

Hasta se ha hecho presente la ansiedad

No es crisis, es ansiedad. Y hoy llega a un estadio donde históricamente le ha costado, y contra un rival que le ha ganado las dos últimas finales.

En este 2025, rayados y albos se han enfrentado dos veces y en ambos terminó 1-1.

Independiente no gana en el Rodrigo Paz desde el 23 de octubre de 2021. Liga de Quito tampoco es que tenga una superioridad marcada: su último triunfo en casa ante IDV fue el 7 de diciembre de 2024, aquella goleada 3-0 que le dio el título.

Si Independiente gana esta noche, será campeón de la LigaPro 2025. Barcelona, de paso, revivirá su esperanza de quedarse con el segundo lugar, que ahora está en manos de Liga.

Si hay empate, se alarga la vuelta olímpica. Los rayados tendrán que abrir otra fecha, otra posibilidad, otro día para intentar levantar la copa.

Si Liga de Quito gana, la fiesta de Independiente se estirará una o dos fechas más. Y, de inmediato, se prenderá la alarma: Barcelona estará obligado a vencer a Libertad en Loja si quiere seguir soñando con ese cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el fútbol ecuatoriano, cuando parece fácil, siempre aparece el drama. ¿Será hoy el día del campeón, o una noche más para alargar la novela?

