Historial de campeones de LigaPro: así llegan a 2025

Estos han sido los campeones de la LigaPro desde su creación en el 2019

Desde su creación en el 2019, LigaPro ha tenido 6 campeones, de los cuales Liga de Quito es el único club que ha repetido campeonato, ganando el título en el 2023 y 2024 a Independiente del Valle, equipo que podría salir campeón en la jornada 7 de LigaPro ganándole a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado.

Con 3 cambios de formato en el torneo, Independiente del Valle tiene la chance de ser dos veces campeón de LigaPro, después de perder las finales de los dos años anteriores y ganarle al Club Sport Emelec en el 2021.

En esta nota, se presenta el repaso de los campeones desde el 2019 hasta el 2024, hasta que se confirme el título de los Rayados este 2025.

Delfín S.C. 2019

El plantel 2019 de Delfín logró una gesta inolvidable para la provincia de Manabí. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

El Delfín de Manta protagonizó una de las mayores hazañas del fútbol ecuatoriano al coronarse campeón en el primer año del formato Liga Pro. El equipo terminó cuarto en la Tabla Acumulada, dominada por Macará, lo que le dio el último cupo con ventaja deportiva para los Playoffs.

Bajo la dirección técnica de Fabián Bustos, el "Cetáceo" se mostró sólido en las series de eliminación directa, superando a Independiente del Valle en Cuartos de Final gracias a la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla. Luego, eliminaría al puntero Macará, llegando así a su segunda final de serie A del fútbol ecuatoriano.

La final fue un duelo memorable contra Liga de Quito, el campeón defensor de la Copa Ecuador y el más experimentado en finales. Tras empatar 0-0 tanto en la ida como en la vuelta, la definición se extendió a la tanda de penales en el Estadio Jocay de Manta, donde Delfín se impuso 4-2.

Barcelona S.C. 2020

Los jugadores de Barcelona durante los festejos del cetro en el estadio Rodrigo Paz. API

El campeonato de 2020 se disputó bajo la sombra de la pandemia, lo que implicó un formato atípico y partidos sin público. Barcelona SC, bajo el mando de Fabián Bustos (quien venía de ser campeón con Delfín), logró ganar la Segunda Etapa del torneo.

Esta victoria le dio el derecho de jugar la Final contra Liga de Quito, que había ganado la Primera Etapa. Las finales fueron tensas y se caracterizaron por una gran paridad, terminando 1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

El título se definió por penales, una instancia en la que el portero Javier Burrai se convirtió en héroe, atajando dos remates decisivos. Barcelona SC se impuso 3-1 desde los doce pasos para conseguir su estrella número 16, rompiendo una sequía de cuatro años.

Independiente del Valle 2021

Independiente del Valle ha sido protagonista internacional en los últimos años y esta vez buscará el golpe definitivo. GUSTAVO GUAMAN

El 2021 marcó el ascenso de Independiente del Valle a la cima del fútbol ecuatoriano, consolidando un proyecto deportivo de años. El equipo, dirigido por Renato Paiva, demostró una gran superioridad en la Segunda Etapa, ganándola con amplio margen.

La Primera Etapa había sido ganada por Emelec. Esto llevó a una final entre los "Rayados del Valle" y el equipo "eléctrico". IDV exhibió su fútbol ofensivo y efectivo, sacando una ventaja clave en el partido de ida.

En la vuelta, disputada en Guayaquil, IDV manejó el resultado con inteligencia para cerrar la serie. El título fue su primera estrella en la Primera División de Ecuador, validando el modelo de cantera y la inversión en infraestructura.

S.D. Aucas 2022

Roberto Ordóñez (i) fue campeón con Aucas en 2022. En la celebración estuvo con el entrenador César Farías (c), quien hizo que regrese al equipo principal del Papá. ARCHIVO / EXPRESO

Aucas protagonizó la gesta deportiva de 2022. El equipo, que históricamente luchó por mantenerse en la máxima categoría, vivió un año de ensueño que lo llevó a su primer título de Primera División en 77 años de historia.

El punto de inflexión fue la llegada del DT César Farías, quien tomó al equipo en la Segunda Etapa y lo hizo imparable. Aucas cerró el torneo con una racha de 22 partidos invictos que se extendió hasta las finales.

Al ganar la Segunda Etapa, se enfrentó a Barcelona SC (ganador de la Primera Etapa) en la final. El partido de ida en Guayaquil terminó 0-1 a favor de Aucas. En la vuelta, un penal atajado por el portero Hernán Galíndez aseguró el 0-0 final.

Liga de Quito 2023 - 2024

Liga de Quito es el último campeón de LigaPro en la edición 2024. CORTESIA

Liga de Quito selló su dominio en la Liga Pro al ganar los títulos consecutivos de 2023 y 2024. En 2023, bajo la dirección de Luis Zubeldía, LDU ganó la Segunda Etapa y luego se enfrentó en la final a Independiente del Valle. Tras un empate global 0-0, el título se definió por penales, donde el portero Alexander Domínguez fue clave para asegurar la duodécima estrella y un histórico doblete junto a la Copa Sudamericana.

En 2024, LDU mantuvo su consistencia y volvió a ganar la Segunda Etapa, enfrentándose una vez más a IDV en la final. A diferencia del año anterior, LDU resolvió la serie con una victoria más contundente en el global de ambos partidos. Este bicampeonato consecutivo no solo consolidó la hegemonía de Liga de Quito, sino que también le otorgó su decimotercer título nacional.

