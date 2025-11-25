Hincapié y Pacho lideran a Arsenal y PSG en la fecha clave de Champions League

Los defensas ecuatorianos Piero Hincapié y Willian Pacho afrontan duelos cruciales en Londres y París por la Champions League

Piero Hincapié y Willian Pacho estarán separados por 457 kilómetros, pero unidos por un mismo desafío en la fecha 5 de la fase de liga de Champions League 2025-26: liderar la defensa de sus equipos ante delanteros de élite y sostener sus aspiraciones de clasificación.

Desde las 15:00, en Londres, Hincapié será titular con Arsenal, haciendo dupla con el francés William Salibá. Los Gunners, con 12 puntos, reciben a un Bayern Múnich igualmente con 12 unidades, en un duelo directo por el liderato.

Hincapié, titular en Londres ante un Bayern poderoso

El técnico de los Gunners, Mikel Arteta, advirtió que su defensa deberá estar a la altura para frenar a un ataque bávaro encabezado por Harry Kane, autor de cinco goles en la competición, junto a Michael Olise y Serge Gnabry.

Arsenal está en zona de clasificación directa a los octavos de final de Champions. EFE

“Estamos en una posición muy fuerte y queremos mantenerla. Este partido será una gran prueba para ver dónde estamos, es el tipo de juegos que queremos afrontar en este torneo. Nuestra única intención es ganar”, destacó Arteta.

Bajas sensibles en Arsenal y Bayern para un duelo por el liderato

Arsenal no contará con Vyktor Gyokeres ni Gabriel Magalhães, ambos ausentes por molestias físicas, mientras que Bayern sufrirá la baja de Luis Díaz.

Pacho, el líder defensivo del PSG en el Parc des Princes

Al mismo tiempo, pero en París, PSG, quinto con 9 puntos, necesita vencer a Tottenham, décimo con 8 unidades, para encaminar su clasificación directa a los octavos de final.

Allí, Pacho asumirá el rol de líder defensivo, respaldado por la confianza de Luis Enrique, quien lo eligió para contener a los peligrosos Kolo Muani, Mohamed Kudus y Xavi Simons. La duda en la zaga parisina está en Marquinhos, afectado por molestias físicas.

Willian Pacho es el líder en la defensa de PSG. EFE

“Jugamos en casa, somos los campeones defensores y queremos continuar en ese camino. Estamos más preparados para ser dominantes y ganar. Será difícil, pero jugaremos en el Parc des Princes con nuestra gente”, afirmó el entrenador español.

Dónde ver los enfrentamientos de Arsenal y PSG

En Ecuador, los partidos de Arsenal vs Bayern Múnich y PSG vs Tottenham serán transmitidos EN VIVIO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

