Damián Díaz ficha por Guayaquil City y regresa a la Serie A de Ecuador

El Kitu vuelve al fútbol ecuatoriano. Su fichaje apunta a cubrir el vacío que dejaría Miller Bolaños

Damián Díaz (39 años) será refuerzo del Guayaquil City, lo que significa que el mediapunta argentino volverá a competir en la Serie A de Ecuador. Su retorno se produce un año después de haber dejado Barcelona SC, institución en la que se transformó en ídolo y levantó tres títulos nacionales (2012, 2016 y 2020).

EXPRESO pudo conocer que el '10' argentino firmará un vínculo por una temporada. Procedente de Banfield, el Kitu se integra al plantel del club recién ascendido, campeón de la Serie B en 2025.

¿El Kity Díaz será el reemplazo del 'Killer'?

De acuerdo con una fuente consultada por este medio, la llegada de Díaz estaría ligada a la inminente partida de una de las piezas clave del plantel: Miller Bolaños.

“Será difícil (que Miller se quede), seguramente se va”, señaló la fuente, explicando que la dirigencia del City ha maniobrado para que el ‘Kitu’ asuma el rol de conductor y referente del mediocampo, ocupando el espacio que dejaría el ‘Killer’ Bolaños.

El club confía en que la visión, precisión y calidad de los pases del argentino encajen plenamente con el estilo de juego que Pool Gavilánez planea implementar en la Serie A.

El arribo del Kitu al Guayaquil City responde a una estrategia clara: consolidar al equipo en su regreso a la élite. La directiva considera que Díaz aporta liderazgo, jerarquía y técnica para encarar los retos de la LigaPro.

