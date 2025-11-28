¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón de LigaPro ante Liga de Quito?

Independiente del Valle visita a Liga de Quito con la posibilidad de consagrarse campeón anticipado de la LigaPro 2025

Independiente del Valle es el líder del hexagonal final de LigaPro 2025.

En una de las jornadas más decisivas del hexagonal final de la LigaPro 2025, Independiente del Valle visitará a Liga de Quito este viernes 28 de noviembre de 2025, desde las 19:00, en el estadio Casa Blanca, con la mira puesta en un objetivo claro: ganar o ganar para consagrarse campeón.

Independiente del Valle, a un triunfo del título en la LigaPro 2025

Los Rayados del Valle, dirigidos por Javier Rabanal, llegan como líderes sólidos con 74 puntos, una amplia ventaja sobre los Albos, su inmediato perseguidor, que suma 62 unidades.

Aunque todavía restan cinco fechas por disputarse, una victoria en esta fecha 7 dejaría a IDV con una diferencia de 15 puntos cuando solo quedarían cuatro jornadas para el final.

Independiente del Valle tiene una ventaja de 12 puntos sobre Liga de Quito. cortesia

En ese escenario, ni siquiera el duelo directo pendiente entre ambos, postergado por sus participaciones en Copa Sudamericana 2025 y Copa Libertadores 2025, podría revertir la distancia. Por eso, la ecuación es simple: Independiente del Valle será campeón si derrota a Liga en Quito.

Un IDV con bajas sensibles, pero con pólvora en ataque

Para este trascendental compromiso, el cuadro negriazul tendrá una ausencia de peso: su capitán y figura, Junior Sornoza, quedó descartado por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Sin embargo, Rabanal sí podrá contar con su goleador Claudio Spinelli, pieza clave en la campaña; además de los volantes Patrick Mercado y Jordi Alcívar, fundamentales en la generación de juego y la recuperación.

Liga de Quito, obligada a ganar para mantener viva la lucha

Los Albos, comandados por su potente ofensiva, saben que solo un triunfo los mantendrá con opciones matemáticas.

Aunque no podrán contar con el lateral izquierdo Leonel Quiñónez, baja por lesión, tendrán a su tridente ofensivo estelar: Jeison Medina, Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray.

Liga de Quito busca recortar puntos con Independiente del Valle. Karina Defas

LDU buscará aprovechar su localía en Casa Blanca para impedir que la celebración sea ajena en su casa.

Las alineaciones confirmadas de Liga de Quito e Independiente del Valle

¿Dónde ver el partido?

El enfrentamiento Liga de Quito vs Independiente del Valle será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, Zapping Sports (en su señal de TV paga y plataforma digital) y por televisión abierta a través de Teleamazonas.

La tabla de posiciones del hexagonal final de LigaPro 2025

