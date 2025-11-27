Dónde ver Liga de Quito vs Independiente del Valle: horario y canal para ver el juego

Este viernes 28 de noviembre, Independiente del Valle visita a Liga de Quito en un duelo decisivo del hexagonal final

Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentarán en el estadio Casa Blanca.

Este viernes 28 de noviembre de 2025, Independiente del Valle visitará a Liga de Quito en un duelo decisivo en la fecha 7 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

(Te invito a leer: Derrota de Independiente del Valle ante Liga de Quito: efectos y quien sale ganando)

El partido, que se disputará desde las 19:00, en el estadio Casa Blanca de Quito, representa una oportunidad única para que los Rayados del Valle aseguren el título de campeón.

IDV líder del hexagonal final con ventaja sobre LDU

IDV, dirigido por el director técnico Javier Rabanal, llega como líder del grupo con 74 puntos, 12 unidades por encima de LDU, su inmediato perseguidor.

Independiente del Valle lidera el hexagonal final de la LigaPro 2025. GUSTAVO GUAMAN

A falta de cinco fechas para el cierre del torneo, una victoria en esta séptima jornada permitiría a IDV aumentar su ventaja a 15 puntos, dejando prácticamente sentenciado el campeonato. Ambos también deberán enfrentarse en Chillo Jijón, partido que fue postergado debido a sus juegos en la Copa Sudamericana y Libertadores.

Aquiles Álvarez rompe el silencio: “Rescalvo no era técnico para Barcelona” Leer más

Lesiones y bajas claves en Independiente del Valle: Sornoza fuera

Para este enfrentamiento, Independiente del Valle no podrá contar con su capitán Junior Sornoza, quien fue descartado por una lesión muscular en su muslo izquierdo.

A pesar de esta baja, el equipo mantendrá a figuras clave como su goleador Claudio Spinelli, junto a los volantes Patrick Mercado y Jordi Alcívar, quienes serán determinantes para mantener el dominio en el mediocampo y generar peligro constante en el ataque.

Ataque de lujo de Liga de Quito con Medina, Ramírez y Alzugaray

Por su parte, Liga de Quito afrontará el compromiso con la ausencia de su lateral izquierdo Leonel Quiñónez, suspendido por expulsión.

Liga de Quito busca recortar puntos con Independiente del Valle. Karina Defas

Sin embargo, los Albos presentarán un ataque potente encabezado por Jeison Medina, Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray, quienes buscarán revertir la ventaja de IDV y mantener vivas sus esperanzas de pelear por el título.

Las alineaciones confirmadas de Independiente del Valle y Liga de Quito

Transmisión EN VIVO: dónde ver Liga de Quito vs Independiente del Valle

Los aficionados podrán seguir el duelo EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital, además de la transmisión abierta por Teleamazonas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!