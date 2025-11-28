Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Javier Rabanal
El entrenador español Javier Rabanal está cerca de ganar la LigaPro con Independiente del Valle.KARINA DEFAS / EXPRESO

El DT Rabanal revela el enemigo oculto que complica a Independiente en el hexagonal

El DT español explica los motivos del frenazo de Independiente del Valle en las últimas fechas del hexagonal

Independiente del Valle tiene un enemigo silencioso, y el entrenador Javier Rabanal ya lo identificó: la ansiedad. Ese fantasma que se coló en el camerino tras los cuatro puntos perdidos y obligó a mover piezas no en la cancha, sino en la cabeza de sus jugadores. Y espera que el 28 de noviembre ante Liga de Quito no se haga presente. 

RELACIONADAS

El técnico español lo dijo sin rodeos, casi como quien libera una verdad que pesaba demasiado: “Es verdad que pueda haber un poquito de ansiedad en algunos momentos. El grupo lo lleva bastante bien, les he dicho que los noto más callados, pero no tienen que preocuparse. Si con 12 puntos de ventaja no somos capaces de controlar la ansiedad, no podemos aspirar a jugar finales continentales ni títulos que se juegan en los últimos minutos”, confesó.

Independiente del Valle
Independiente del Valle lidera el hexagonal final de la LigaPro 2025.GUSTAVO GUAMAN

Rabanal y su mensaje directo

Independiente del Valle

Pódcast El Jueguito | ¿Debe cambiarse el formato de la LigaPro?

Leer más

Era un mensaje directo, necesario, casi quirúrgico. En IDV entendieron que tener 12 puntos de ventaja es un privilegio, pero también un arma de doble filo cuando los resultados recientes no acompañan. Por eso Rabanal ha trabajado el aspecto mental con especial atención, sobre todo con los más experimentados, a quienes les pidió levantar la voz y sostener a los más jóvenes para que, como él dijo, la ansiedad “no se los coma”.

RELACIONADAS

Hoy, ante Liga de Quito, la ecuación es simple: ganar significa tocar la gloria. Y Rabanal no quiere novelas innecesarias ni suspenso para la última fecha. “Si ganamos podemos ser campeones. Ya estamos en esa situación, no le quiero dar emoción al campeonato. Quiero ganarlo lo más rápido posible porque conlleva muchas cosas, como cerrar este capítulo y que el club pueda fortalecerse para la próxima temporada”, explicó el técnico, con esa mezcla de calma y decisión que lo caracteriza.

Los goleadores de Liga de Quito e Independiente del Valle

Y, aun en medio del ruido, Rabanal pone los pies en la tierra: “No doy por ganada la LigaPro hasta que la tenga ganada. Es la mentalidad que hemos tenido desde que empezamos a coger la ventaja en la tabla. Yo quiero ganar, celebrar con el club y los míos”, remató.

RELACIONADAS

El enemigo está identificado. La batalla se juega hoy. Y los Rayados quieren cerrarla a su manera: sin temblores, sin sustos, y con el título bajo el brazo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asalto a guardias en exoficinas de El Telégrafo en Guayaquil: ¿Qué pasó?

  2. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

  3. Ela Taubert estrena 'Te prometo' y la gira 'Preguntas a las 11:11' llega a su fin

  4. Concierto de Melendi en Samborondón se posterga: nueva fecha y devolución de entradas

  5. Salario Básico 2026: ¿cuánto subirá y desde cuándo se aplicará el alza?

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 28 de noviembre de 2025

Te recomendamos