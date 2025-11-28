Cuándo es el partido Independiente del Valle vs Liga de Quito: fecha, hora y detalles

El líder visita a LDU por la fecha 7 del hexagonal final. Una victoria podría darle el título al equipo de Javier Rabanal

El viernes 28 de noviembre de 2025 se vivirá un vibrante enfrentamiento por la fecha 7 del hexagonal final de la LigaPro. Independiente del Valle visitará a su escolta, Liga de Quito, en un duelo crucial que podría definir el título. El encuentro está programado para las 19:00 y tendrá como escenario el estadio Casa Blanca de la capital, un fortín que pondrá a prueba al líder del torneo.

IDV busca sentenciar la LigaPro 2025

Los Rayados del Valle, bajo la dirección de Javier Rabanal, llegan a este compromiso liderando la tabla con 74 puntos, manteniendo una sólida ventaja de 12 unidades sobre los albos. Una victoria en esta jornada no solo aseguraría el invicto, sino que ampliaría la diferencia a 15 puntos. Con pocas fechas restantes, este resultado dejaría al equipo de Sangolquí con la corona en sus manos.

Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentarán en el estadio Casa Blanca. Archivo

Bajas sensibles y estrellas en la cancha

IDV lamentará la ausencia de su capitán, Junior Sornoza, descartado por una lesión muscular en su muslo izquierdo, una baja sensible en la generación de juego. Sin embargo, mantendrán figuras clave como el goleador Claudio Spinelli, junto a los talentosos volantes Patrick Mercado y Jordi Alcívar. Estos jugadores serán fundamentales para mantener el dominio en el mediocampo y superar la presión de la hinchada local, buscando el gol.

Liga de Quito apuesta por su poder ofensivo

Por su parte, Liga de Quito intentará acortar distancias en su casa con un ataque de lujo para revertir el marcador. El esquema ofensivo estará liderado por el tridente conformado por Jeison Medina, Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray. No contarán con el lateral izquierdo Leonel Quiñónez, suspendido por una expulsión anterior. Los "Albos" saben que esta es su última oportunidad real para mantener viva la lucha por el ansiado título.

Transmisión EN VIVO: ¿Dónde ver el partido?

Los aficionados del fútbol ecuatoriano podrán seguir este trascendental choque EN VIVO a través de diversas plataformas de televisión. La transmisión oficial estará disponible por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en sus señales de pago como en la opción digital. Además, habrá cobertura en señal abierta por Teleamazonas. Este partido paralizará al país y será imperdible para todos los amantes del deporte.

Rueda de prensa previa al partido 🆚 LDUhttps://t.co/cZRLSQerE4 pic.twitter.com/C68s7FGFdd — Independiente del Valle (@IDV_EC) November 27, 2025

