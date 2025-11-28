Liga de Quito vs. Independiente del Valle EN VIVO: partido por el título de LigaPro

Liga de Quito recibe a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz. Un triunfo de rayados les convertirá en campeones

Liga de Quito e Independiente del Valle se enfrentan en el estadio Rodrigo Paz.

Por la séptima fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025, Liga de Quito e Independiente del Valle se enfrentan este viernes 28 de noviembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en el norte de Quito.

Te invitamos a leer: ¿Quién es Johan García? El sobrino de Otilino Tenorio que destaca en Barcelona SC

El duelo será clave para los dos equipos. En el caso de los rayados, un triunfo les permitirá ser campeones de la LigaPro 2025, a falta de cuatro partidos por disputar en el campeonato nacional, ya que le sacarían una ventaja de 15 puntos a los albos, sus escoltas.

Los del Valle esperan que la ansiedad mostrada en los encuentros ante Universidad Católica, que terminó en derrota 2-0, y ante Orense, empate sin goles, ambos como local, no aparezca en el juego ante los azucenas.

Liga de Quito, por su parte, buscará evitar el festejo de los negriazules y además sumar puntos importantes en su meta de asegurar el segundo lugar del hexagonal final, que da como premio la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los albos tendrán la baja del lateral Leonel Quiñónez, por suspensión, quien ha sido pieza fija en el esquema del entrenador brasileño Tiago Nunes. Su lugar en la banda izquierda lo ocupará Yeltzin Erique.

Sigue en vivo Liga de Quito vs. Independiente del Valle

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!