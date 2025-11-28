¿Cuándo puede ser campeón Independiente del Valle tras no lograr el título ante Liga?

El equipo rayado dejó escapar la posibilidad de ser campeón en Casa Blanca. Ahora depende de un punto para asegurar la corona

Independiente del Valle no logró gritar campeón ante Liga de Quito. Su tropiezo 2-1 en el estadio Rodrigo Paz Delgado extendió una semana más la espera para que el equipo rayado aspire a conquistar su segunda estrella en el campeonato ecuatoriano de fútbol.

Un tropiezo que retrasa la coronación

En un escenario con gran marco de público, los dirigidos por Javier Rabanal no consiguieron la victoria que, matemáticamente, les otorgaba el título. El negriazul, que en los últimos años ha mostrado un notable crecimiento gracias a un proyecto deportivo centrado en sus divisiones formativas, deberá reponerse de este traspié.

IDV no logró gritar "campeón" y alargó una semana más el festejo de su segunda estrella del campeonato ecuatoriano. KARINA DEFAS

La fecha clave para Independiente del Valle

Ahora, IDV deberá esperar hasta el sábado 6 de diciembre, cuando reciba a Libertad en el estadio Banco Guayaquil. El compromiso, válido por la octava fecha del hexagonal final de la LigaPro, está programado para las 17:00 y será decisivo para las aspiraciones del conjunto sangolquileño.

¿Qué resultado necesita IDV para ser campeón?

A Independiente del Valle le bastará obtener un empate para asegurar el campeonato y dejar sin opciones a su escolta Liga de Quito. El cuadro capitalino es el único que todavía podría arrebatarle la corona, aunque depende de un tropiezo rayado.

IDV, a un paso de su segunda estrella

Con un rendimiento sólido y un modelo deportivo consolidado, Independiente del Valle está a un paso de escribir un nuevo capítulo histórico. El duelo ante Libertad podría marcar el momento definitivo en su camino hacia el título, tras una campaña en la que ha vuelto a demostrar por qué es uno de los proyectos más exitosos del país.

