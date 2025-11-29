Emelec busca un triunfo ante Delfín para seguir vivo rumbo a la Sudamericana 2026

Emelec visita a Delfín con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el cupo a la Sudamericana 2026

Emelec no baja los brazos en la carrera por el único cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana 2026 y, este domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 18:00, buscará un triunfo en su visita a Delfín por la fecha 7 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

La advertencia de Luis Caicedo antes del duelo

Aunque los Cetáceos ya quedaron fuera de la pelea por el boleto internacional, en el Bombillo saben que no pueden confiarse y que cada punto será determinante en las cuatro jornadas que restan por disputarse en el torneo.

“Estamos mentalizados en conseguir una victoria. Sabemos que Delfín es un equipo complicado, que en su casa se hace fuerte, pero queremos hacer nuestro fútbol para poder traernos los tres puntos”, aseguró el defensa eléctrico Luis Caicedo.

Emelec busca recortar puntos con el líder Macará. Archivo

Así llega el Bombillo en la tabla de posiciones

Emelec, dirigido por el técnico Guillermo Duró, ocupa la cuarta posición del grupo con 49 puntos, a solo cuatro unidades del líder Macará, que domina la tabla con 53. En cambio, Delfín es colista con apenas 35 puntos.

Sin embargo, Caicedo insiste en que no deben relajarse pese al presente de los manabitas: “Debemos tener orden para poder generar las jugadas para los delanteros. Esperamos sacar el triunfo para seguir en la pelea por la clasificación”, recalcó el zaguero.

Las bajas de Emelec para el partido en el Jocay

Para este compromiso, Duró deberá rearmar su mediocampo. José Francisco Cevallos y Sergio Quintero quedaron descartados por molestias físicas, por lo que sus lugares serán ocupados por Roberto Garcés y Alexander González, respectivamente, quienes tendrán la misión de mantener el equilibrio y darle salida al equipo.

Macará marca el ritmo del hexagonal

Emelec saltará al campo del estadio Jocay ya conociendo el resultado de Macará, que desde las 15:30 recibirá a El Nacional, un cuadro que, con 42 unidades y ubicado en la quinta posición, ya no tiene opciones de pelear por el cupo para la Sudamericana 2026.

Las alineaciones confirmadas de Emelec y Delfín

Dónde ver EN VIVO el partido Delfín vs Emelec

El partido de Delfín vs Emelec será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como canal de televisión pagada, además, por la señal abierta de TC.

