¿Cómo quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Libertad vs. Barcelona SC?
El Ídolo afrontó un duelo decisivo en Loja lucha por el cupo Ecuador 2 en la Libertadores 2026. LDU no afloja
Barcelona SC empató 1-1 ante Libertad la noche del sábado 29 de noviembre en un duelo decisivo correspondiente a la séptima jornada del hexagonal final de la LigaPro. El Ídolo arribó sin margen de error, consciente de que cada punto es vital en su lucha por alcanzar un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
(Lea también: ¿Cuándo puede ser campeón Independiente del Valle tras no lograr el título ante Liga?)
El triunfo de Liga de Quito por 2-1 sobre Independiente del Valle permitió a los albos mantenerse en la segunda casilla del hexagonal con 65 puntos, posición que pelean directamente con Barcelona SC. Ese lugar es determinante, ya que otorga el preciado acceso directo al principal torneo continental.
Agenda de Barcelona SC y Liga de Quito en el Hexagonal Final de LigaPro
Al equipo amarillo le quedan tres compromisos que se viven como verdaderas finales: recibirá en el Monumental a Universidad Católica y Orense, antes de cerrar el campeonato como visitante frente a Independiente del Valle. Ganar los tres partidos es la única vía para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.
Liga de Quito, en cambio, todavía debe disputar su encuentro pendiente ante IDV, un choque que podría marcar su rumbo. Los albos dependen exclusivamente de sí mismos para asegurar el cupo Ecuador 2. Su calendario incluye las visitas a Orense y Libertad, además del duelo reprogramado con Independiente del Valle. La U concluirá la temporada como local ante Universidad Católica.
Así está la tabla de posiciones de la LigaPro 2025
