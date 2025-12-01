Expreso
moises caicedo
Moisés Caicedo (d) reclama al árbitro su expulsión en el cotejo entre Chelsea y Arsenal.CORTESIA

Moisés Caicedo recibe una dura suspensión por la tarjeta roja en Chelsea vs. Arsenal

El volante ecuatoriano fe sancionado de forma severa y ya conoce cuáles partidos se perderá en la Premier League

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo del Chelsea recibió una severa sanción de tres partidos de suspensión en la Premier League, luego de la tarjeta roja directa que vio durante el intenso clásico londinense contra el Arsenal, que finalizó con un empate 1-1.

Niño Moi, quien fue titular en el once blue, vivió una jornada de emociones desbordadas. Su participación en el derbi se vio abruptamente truncada a los 38 minutos, cuando una entrada imprudente sobre el vasco Mikel Merino del Arsenal resultó en su expulsión.

El partido, que también marcaba un duelo especial contra su compatriota Piero Hincapié (quien milita en los Gunners), mostró a un Caicedo con una elevada intensidad desde el pitazo inicial, protagonizando protestas y fricciones con el rival.

moises caicedo
Moisés Caicedo en discusión luego de ser expulsado en e duelo de Chelsea ante Arsenal.CORTESIA

La acción decisiva ocurrió al minuto 38. Caicedo impactó con los tapones en el tobillo de Merino. Aunque el árbitro principal, Anthony Taylor, inicialmente mostró la tarjeta amarilla, el VAR (Video Assistant Referee) intervino, solicitando la revisión de la jugada. Tras acudir al monitor, Taylor rectificó su decisión, mostrando la tarjeta roja directa al ecuatoriano por juego brusco grave.

La prensa local no tardó en criticar la actuación del ex Independiente del Valle, calificándola de "Decepción" por dejar a su equipo con diez hombres en un compromiso de alta trascendencia.

A pesar de que esta es la primera expulsión de Caicedo en sus 116 partidos con el Chelsea desde su llegada en agosto de 2023, el Código Disciplinario de la Premier League establece claramente que la sanción por conducta violenta o juego brusco grave es de tres partidos de suspensión.

Partidos que se perderá Moisés Caicedo en Chelsea

En consecuencia, el talentoso volante se perderá las próximas tres jornadas ligueras de los blues:

  • vs Leeds United (Miércoles 3 de diciembre)
  • vs Bournemouth (Sábado 6 de diciembre)
  • vs Everton (Sábado 13 de diciembre)

Los partidos que sí podrá estar Moisés Caicedo

Moisés Caicedo podrá retornar a la actividad en la Premier League el sábado 20 de diciembre, cuando Chelsea enfrente al Newcastle United. La sanción aplica solo al torneo local, por lo que el jugador sí estará disponible para los compromisos de la UEFA Champions League (ante el Atalanta el 9 de diciembre) y la EFL Cup (frente al Cardiff el 16 de diciembre).

