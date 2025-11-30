Gonzalo Plata se une a la lista de ecuatorianos campeones de Copa Libertadores

Se unió al selecto grupo que ganaron el torneo con clubes del exterior. Antes lo lograron Spencer, Bolaños y Arroyo

Gonzalo Plata se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo y añadió el primer título internacional de su carrera, un logro que engrandece su palmarés y consolida el notable crecimiento futbolístico que ha experimentado desde su llegada al fútbol brasileño.

El extremo ecuatoriano, ausente en la final disputada en Lima por la expulsión sufrida en semifinales, celebró desde la tribuna el ajustado triunfo 1-0 del Mengao sobre Palmeiras, una victoria que desató la fiesta rojinegra en el Estadio Monumental.

Pese a no estar en el duelo decisivo, Plata fue protagonista a lo largo del torneo: disputó siete encuentros, aportó dos asistencias y dejó su sello con su desequilibrio habitual, siendo pieza clave en el engranaje ofensivo de Filipe Luís durante gran parte del certamen.

Un palmarés en crecimiento

Gonzalo Plata conquistó su primer título continental con el Flamengo. cortesía

Con este nuevo éxito, Plata ya suma cinco trofeos en Brasil: Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Supercopa de Brasil, Copa de Brasil y ahora la ansiada Libertadores, la conquista más prestigiosa de Sudamérica.

“Somos campeones de América. Uno más, gracias a Dios”, escribió el ecuatoriano en su cuenta de Instagram, donde rápidamente recibió mensajes de felicitación de figuras de la selección como Enner Valencia y Moisés Caicedo.

Su nombre se incorpora ahora a una lista selecta: la de los futbolistas ecuatorianos que han levantado la Libertadores con clubes extranjeros. Antes de él, solo lo consiguieron Alberto Spencer —tricampeón con Peñarol en 1960, 1961 y 1966—, además de Miller Bolaños y Michael Arroyo, campeones con Gremio en 2017.

A esos hitos se suman los alcanzados por los jugadores de Liga de Quito en 2008, única institución nacional en obtener el torneo.

Lo que se viene para el ecuatoriano

Este domingo 20 de noviembre, las calles de Río de Janeiro se pintaron de rojinegro por los miles de hinchas del Fla que salieron a recibir a los ‘reyes de América’.

Pero la temporada de Plata no termina aún: Flamengo está a un paso de coronarse en el Brasileirao y, de vencer a Ceará el miércoles 3 de diciembre, el tricolor podría añadir otro título a su brillante 2025.

