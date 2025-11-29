Arranca el Campeonato Mundial de 40 en Quito con autoridades e invitados especiales

El tradicional juego de cartas ecuatoriano se desarrolla como parte de las fiestas de fundación de la capital

El alcalde Pabel Muñoz inaugura la edición 56 del Mundial de 40 durante las fiestas de Quito.

Los clásicos dichos: dos por shunsho, marido soy, caída y limpia, entre otros, se volverán a escuchar durante la edición 56 del Campeonato Mundial de 40, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Las partidas del tradicional juego de cartas ecuatoriano, que se desarrolla como parte de las fiestas de fundación de la capital, se cumplirán hasta el próximo 4 de diciembre en el Centro Comercial Iñaquito.

Uno de los invitados especiales fue el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien pidió un aplauso para “la empresa privada, que, conjuntamente con el Municipio, dijimos: no podemos dejar que el Mundial no se realice, porque forma parte de nuestras fiestas y tiene que durar todo lo que tenga que durar, que es la eternidad, así como esta querida ciudad”.

Autoridades y reinas dan inicio al Campeonato Mundial de 40 en el Centro Comercial Iñaquito. Franklin Jácome

Por su parte, el presidente de la APDP, José Granizo, agradeció “a los auspiciantes, sobre todo a diario Expreso y al Grupo Granasa, por su extraordinario apoyo a nuestro evento”, aseguró acerca del respaldo que, por tercer año consecutivo, realiza el medio de comunicación.

Partida inaugural

La recién elegida reina de Quito, María Emilia Sánchez, y el alcalde de la capital hicieron pareja para enfrentar al titular de la APDP y a la virreina Joanne Wells en la partida inaugural de la edición 56 del Mundial de 40.

La primera pareja venció 40-8 y dejó zapateros a sus rivales, por lo que Wells y Granizo lustraron los zapatos a Sánchez y Muñoz en la zapatería auspiciada por Diario Expreso.

