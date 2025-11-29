La gastronomía posiciona a Quito como destino turístico

Quito ya no solo deslumbra al mundo por su Centro Histórico, sus iglesias centenarias o sus miradores que abrazan la ciudad desde las montañas. Hoy, la capital ecuatoriana suma un nuevo motivo de orgullo: su creciente reputación como destino gastronómico. En los últimos años, varios rankings internacionales han destacado a Quito y a sus restaurantes por innovar, reinterpretar sabores tradicionales y ofrecer experiencias culinarias capaces de narrar identidad, territorio y cultura desde un solo plato. La ciudad empieza a ser reconocida no solo por lo que se observa en sus calles, sino también por lo que se saborea en sus mesas.

Quito vive un momento único: chefs, productores y restaurantes trabajan unidos, potenciando experiencias gastronómicas que hoy posicionan a la capital internacionalmente LEANDRO BURATOVICH Administrador Zonal La Mariscal



Experiencias gastronómicas que transforman la oferta turística



Esta tendencia se siente con fuerza en las Fiestas de Quito 2025, donde el Municipio apostó por potenciar la gastronomía local como uno de los ejes principales de celebración. Ferias, festivales, masterclass y espacios dedicados a la cocina creativa enriquecen la agenda oficial e invitan a propios y visitantes a recorrer la capital con otros sentidos: probando, oliendo y viviendo la esencia de un territorio diverso. Desde propuestas de alta cocina hasta emprendimientos barriales que rescatan recetas ancestrales, Quito reafirma que su riqueza está en sus montañas, pero también en su despensa.

Uno de los sectores donde más se refleja este impulso es La Mariscal. Leandro Buratovich, administrador de la zona, destaca que Quito se está consolidando como una ruta gastronómica gracias al fortalecimiento de la alianza público-privada y al trabajo conjunto con chefs y emprendedores.

Buratovich resalta un elemento que diferencia a Quito: la naturaleza privilegiada que permite acceder a productos frescos durante todo el año. “Somos el único país del mundo que tiene 12 horas de sol diarias. Vivimos en una eterna primavera y eso nos da la oportunidad de recibir productos de la Costa, Sierra y Amazonía el mismo día”. Esta disponibilidad ha permitido que restaurantes destacados apuesten por materia prima 100% nacional, no solo en la cocina, sino también en bebidas fermentadas.

Sabores de costa, sierra y oriente se integran en las creaciones innovadoras de la chef Rocío Guerrón, del restaurante San Ignacio, ubicado en el Centro Histórico. Karina Defas / Expreso

Restaurantes quiteños destacan en rankings internacionales

El auge gastronómico también se explica por la unión que hoy caracteriza a los chefs y gremios del sector. Quito tiene un talento que ya brilla dentro y fuera del país.“Siempre hemos tenido gastronomía fuerte; ahora es más visible gracias a las redes sociales y al trabajo conjunto del gremio”, asegura Buratovich.

La ciudad se está haciendo conocer internacionalmente porque tenemos productos únicos; debemos empoderarnos de nuestra gastronomía y valorar lo que hemos tenido. ROCÍO GUERRÓN

Chef del restaurante San Ignacio



Eventos como Expo Café 2025 han contribuido a esta visibilidad. La feria recibió cerca de 16.000 visitantes, reunió a más de 30 cafeterías de La Mariscal y a 40 productores del Chocó Andino, además del lanzamiento del Café Quito, un producto de 82 puntos sobre 100. En esa misma línea, este sábado 29 de noviembre se realizará el festival Chulla Asado, que activará a 30 restaurantes con diferentes técnicas —a la cruz, al barril, caja china, parrilla— acompañados de música y experiencias que, según el administrador, “son las que enamoran al turista”.

La riqueza gastronómica también se vive en restaurantes como San Ignacio, donde su chef, Rocío Guerrón, destaca que Quito se está haciendo conocer internacionalmente gracias a la calidad de sus ingredientes. “Tenemos productos que nadie más tiene. Es hora de empoderarnos de nuestra gastronomía y valorar lo que siempre estuvo aquí”, afirma. Para ella, la ubicación estratégica de la capital permite acceder a ingredientes de costa, sierra y oriente en cuestión de horas, lo que convierte a Quito en un laboratorio natural de sabores.

San Ignacio ofrece experiencias completas, como su menú degustación de ocho tiempos que recorre el país entero, maridado con vinos ecuatorianos. Entre sus platos insignia está el locro de mariscos, una fusión entre la tradición serrana y la riqueza del mar. Además, realizan cooking classes para turistas, quienes aprenden a preparar canelazo, espumilla, rosero y hasta la tradicional machica, un alimento ancestral que el restaurante ha rescatado con orgullo.

Stratto Café entre las mejores cafeterías de Sudamérica

La propuesta de Stratto Café combina métodos clásicos y contemporáneos para exaltar la diversidad del café ecuatoriano. Karina Defas / Expreso

El café también ocupa un lugar importante en esta consolidación. Ecuador, pese a su tamaño, cuenta con 11 cafeterías en la lista de The World’s 100 Best Coffee Shops South America 2025. Tres de ellas están en Quito; entre ellas, Stratto, cuyo socio Alejandro Rodríguez explica que su propuesta se basa en manejar cafés de diferentes orígenes y perfiles. “Somos un eslabón dentro de una cadena que empieza en las fincas y queremos que la gente aprenda a valorar ese trabajo”, explica.

Stratto ofrece catas, maridajes, talleres de barismo y bebidas icónicas como el Honey Parchment, elaborado con mucílago de café, una preparación refrescante que muestra otras formas de entender este producto.

Para Rodríguez, el avance de Quito es evidente: “Estamos viviendo el resultado de una generación de chefs y baristas que se especializó afuera y que hoy aplica sus conocimientos con productos locales. Ese es el principal atractivo”.

Quito, así, se perfila como una capital que se saborea. Una ciudad donde el patrimonio no solo se observa en sus fachadas coloniales, sino también se disfruta en platos que cuentan historias, rescatan tradiciones y celebran la diversidad de un país que, por fin, está enseñando al mundo todo su potencial culinario.

En Stratto Café, Alejandro Rodríguez muestra técnicas de extracción que resaltan el perfil único de cada grano. Karina Defas / Expreso

