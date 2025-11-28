Fiestas de Quito: La Mariscal acoge el festival ‘Chulla Asado’ con música y sabores

Eventos Quito 2025: el ‘Chulla Asado’ llega a La Mariscal con gastronomía y artistas. Esta es la agenda

Quito continúa celebrando con fuerza sus fiestas y este sábado 29 de noviembre de 2025, desde las 12:00, la Plaza El Quinde será el escenario de uno de los eventos gastronómicos más esperados: el festival ‘Chulla Asado’, una propuesta que combina música, gastronomía, cultura y espacios seguros en pleno corazón de La Mariscal, en la avenida Mariscal Foch y Reina Victoria.

El encuentro busca posicionarse como una parada obligatoria para quienes disfrutan de los sabores tradicionales y las nuevas tendencias culinarias que caracterizan a la capital durante las Fiestas de Quito 2025.

Sabores, técnicas y 30 restaurantes en acción

Leandro Buratovich, administrador de La Mariscal, explicó que el festival destacará por la variedad de técnicas culinarias que emplearán los chefs y parrilleros participantes.

“Este es un evento donde se utilizarán diferentes tipos de cocciones y se ofrecerán varias proteínas. Es una puerta de entrada a las Fiestas de Quito”, señaló.

El festival contará con 700 plazas de parqueo, lo que facilitará la llegada de asistentes de distintos sectores.

En total, 30 restaurantes, parrillas y locales especializados presentarán cortes exclusivos, recetas innovadoras y preparaciones tradicionales, todas elaboradas con productos garantizados por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito.

El objetivo es claro: dinamizar la economía, impulsar la actividad turística de La Mariscal y fortalecer su identidad gastronómica como uno de los barrios más visitados de la capital.

Música en vivo y actividades para toda la familia

Además de la oferta culinaria, el ‘Chulla Asado’ tendrá un ambiente festivo gracias a las presentaciones de la orquesta Los Titos y el grupo Son de Azul, quienes encenderán la fiesta con ritmos tropicales, baile y el espíritu alegre que caracteriza a los quiteños durante estas fechas.

El público también podrá participar en sorteos, dinámicas y sorpresas, entre ellas entradas al cine y experiencias preparadas por los organizadores.

Un impulso a La Mariscal en las Fiestas de Quito

Con eventos como este, el Municipio de Quito busca reactivar la economía, fortalecer el tejido social y promover espacios seguros en La Mariscal, apostando por su recuperación turística y cultural.

La organización está a cargo del Municipio de Quito, con el apoyo de Quito Turismo, la Administración Zonal La Mariscal, y las secretarías de Desarrollo Económico y Productivo y de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación Ciudadana.

