María Emilia Sánchez se corona reina de Quito 2025 en los festejos por los 491 años

En una emotiva y animada elección, la capital escogió a su reina entre diez candidatas

María Emilia Sánchez, nueva reina de Quito, durante la gala de coronación por los 491 años de la ciudad.

El esperado día, finalmente llegó; Quito tiene una nueva soberna que participará en el festejo por sus 491 años de fundación. Tras meses de preparación, las diez candidatas seleccionadas se reunieron el jueves 27 de noviembre en el Teatro Bolívar de la capital para la gala.

Pero la elección empezó horas antes del evento, cuando en los exteriores del teatro, amigos y familiares de las participantes se congregaron con pancartas, globos y posters para brindarles su apoyo. Emocionados, padres, hermanos, primos, tíos y amigos cercanos aplaudían y vitoreaban los nombres de las jóvenes, gritando a viva voz porqué cada una debía ganar la corona.

Te invitamos a leer | La música de Paulina Tamayo y Don Medardo, infaltable en las fiestas de Quito

Los nervios y las ansias para ellos y sus familias llegaron a su punto más álgido a las 20:00, cuando la ceremonia, que se transmitió en vivo, empezó. Entre gritos y aplausos, el teatro recibió a las jóvenes, e inmediatamente se dio paso a su presentación, en el cual cada una dio su nombre edad y profesión y, posteriormente, presentó su proyecto social, en el que de ganar, impulsarán a lo largo de su año de gestión.

Las elegidas para este periodo

A las 20:55 el jurado, tras la intervención de las participantes en la ronda de preguntas, entregó los nombres de las elegidas. El galardón de la Señorita Confraternidad recayó sobre Daniela Foyain. La Vicereina de la ciudad es Joanne Wells.

Finalmente, a las 21:00 se anunció a la nueva reina de Quito 2025-2026: María Emilia Sánchez, psicóloga clínica de 25 años.

María Emilia Sánchez gana el concurso de belleza de Quito en la celebración de aniversario Matthew Herrera

En días pasados, la joven habló sobre su proyecto social, Mente libre, NeuropsicologíaProyecto MENTE LIBRE que realizará en el sur de Quito. "Muchos niños viven las huellas invisibles de la desnutrición y los estigmas sobre la salud mental, dos realidades que se entrelazan y frenan su desarrollo.

RELACIONADAS Calvin Klein y su novio Kevin Baker protagonizan un polémico video

Mente Libre nace para romper ese ciclo, integrando la nutrición y la salud mental como pilares del bienestar infantil. El proyecto busca combatir la desnutrición infantil y reducir los efectos que tiene en la salud mental, educando, informando y rompiendo los estigmas sociales que la rodean. Ofrece talleres psicoeducativos y acompañamiento a padres sobre vínculo afectivo, estimulación emocional y alimentación saludable", dijo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!