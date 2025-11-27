Calvin Klein y su novio Kevin Baker protagonizan un polémico video

Un video viral ha encendido alarmas sobre la relación de Calvin Klein, dejando a la vista también los estragos de su edad

Los años no perdonan, y así quedó evidenciado durante la reciente salida nocturna del diseñador Calvin Klein. La celebridad asistió al lanzamiento del nuevo libro del fotógrafo de Vogue, Steven Klein, en Nueva York.

El evento reunió a varias figuras reconocidas, pero quienes acapararon la atención fueron Calvin y su pareja 46 años menor, Kevin Baker.

Entre cámaras y flashes, un video captó el momento en que el magnate se dirige a la entrada con pasos débiles y vacilantes, como si cada movimiento revelara el peso de la edad, mientras Kevin iba detrás. En un instante, las luces lo desorientaron, provocando que Klein retrocediera y se mostrara aturdido.

El diseñador murmuró: “No me esperaba eso…”, mientras su novio se adelantó unos pasos sin detenerse a ayudarlo. Klein tuvo que apoyarse en el marco de la puerta y subir lentamente los escalones, ayudado por un guardia de seguridad. A sus 83 años, el creador ha dejado en evidencia que la edad empieza a pasar factura.

TRISTE: Calvin Klein, o magnata da moda de 83 anos, fica visivelmente frágil na chegada de um evento e quase cai sozinho enquanto seu namorado padrão simplesmente segue adiante como se nem o conhecesse. pic.twitter.com/fCQXjpFvyw — Bunklr (@forumbunklr) November 25, 2025

Mientras algunos usuarios critican la aparente falta de empatía de su pareja, otros comentan que Klein, a lo largo de su carrera, ha mantenido relaciones platónicas marcadas por el interés. El video no hizo más que evidenciar esa situación.

La relación de Klein con Kevin Baker

En momentos sociales, tanto Klein como Baker han sido vistos juntos. Esto, desde 2016, demostrando cierto grado de incomodidad para quienes hablan acerca de la diferencia de edad.

Calvin Klein entrando al evento de lujo de Vogue. Su novio, Kevin Baker, está en la parte de atrás. BACKGRID

A pesar de las críticas han estado juntos por casi una década (aproximadamente 9 años hasta noviembre de 2025).

Ellos han preferido mantener su relación en un plano bastante discreto, y no hacen declaraciones públicas respecto a su intimidad. Limitan su exposición a apariciones en eventos sociales, cenas, galas o actos de moda.

En algunas ocasiones, se les ha visto paseando y en sesiones de gimnasio, sin ostentación mediática.

Fuentes describen su vínculo como uno que "se fortalece cada año". A diferencia de relaciones anteriores de Klein, esta parece más estable y duradera.

Kevin Baker, de 37 años (aproximadamente), es modelo y algunos medios mencionan su paso por la industria del entretenimiento para adultos antes de conocer a Klein.

Ahora prefiere limitarse a un perfil bajo, alejado del lente de la prensa rosa.

El joven tiene un hermano gemelo y su nombre comenzó a acaparar medios desde su relación con el magnate de la moda.

En su etapa como modelo partició en campañas editoriales y ciertos trabajos posando que le dieron visibilidad, pero su mayor reconocimiento fue cuando comenzó su relación con Calvin Klein.

