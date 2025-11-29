Choque múltiple en el norte de Quito deja seis heridos

Cinco vehículos se vieron involucrados en el siniestro de tránsito

El siniestro de tránsito ocurrió en el sector del redondel de El Condado, en el norte de Quito.

La tarde de este 29 de noviembre de 2025 ocurrió un siniestro de tr´ánsito en el norte de Quito. En el sector del redondel de El Condado, cinco vehículos se vieron involucrados, dejando como saldo seis personas heridas.

Te invitamos a leer: Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

Para atender la emergencia llegaron cuatro vehículos y 12 efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), quienes brindaron asistencia inmediata a los afectados y coordinaron el control de la escena para evitar riesgos adicionales.

Un mejor clima acompaña a los asistentes al Quitofest 2025 Leer más

Debido al siniestro, se cerraron dos carriles derechos de la avenida Mariscal Sucre y Piedras Negras, en sentido occidente-oriente, afectando el flujo vehicular en la zona y generando congestión en horas pico.

Más temprano, se reportó otro siniestro en el sector de Zámbiza, en la avenida Simón Bolívar, cerca del redondel del mismo nombre.

Este incidente obligó a cerrar el carril izquierdo en sentido norte-sur, complicando la circulación en esa importante vía de la ciudad.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores manejar con precaución y respetar las normas de tránsito.

Cámaras en la Ruta Viva y Simón Bolívar

En los tramos más conflictivos de la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva ya operan nuevas cámaras que vigilan el tránsito. El Municipio de Quito puso en funcionamiento 16 dispositivos de videovigilancia que permiten observar en tiempo real todo lo que ocurre en estas importantes arterias viales.

Estos equipos se integran al Sistema Integrado Tecnológico Metropolitano en Apoyo a la Seguridad y Convivencia Ciudadana (SITIMAS), administrado por el COE-M.

RELACIONADAS Persecución termina con la detención de dos miembros de Los Lobos en Quito

Según el Municipio, el monitoreo de los corredores se fortalece, mejorando la capacidad de anticipar incidentes, gestionar emergencias y responder con mayor rapidez cuando la seguridad de los usuarios está en riesgo.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en el redondel de El Condado, norte de Quito.



🚙 Cinco vehículos se encuentran involucrados.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a seis personas afectadas.



🚒 En el lugar trabajamos con… pic.twitter.com/2ax7I2iwRJ — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 29, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!