Un mejor clima acompaña a los asistentes al Quitofest 2025

El Quitofest 2025 llega a su segundo día este 29 de noviembre de 2025 con un clima mucho más amigable que el de ayer, cuando la capital vivió una intensa jornada de lluvias.

Te invitamos a leer: Persecución termina con la detención de dos miembros de Los Lobos en Quito

La tormenta del 28 de noviembre, que comenzó por la tarde, dio una breve tregua alrededor de las 16:00, pero volvió a descargarse en la noche. A pesar del mal tiempo, los asistentes disfrutaron de una jornada que celebró la diversidad musical y cultural de la ciudad.

Horcas en el Quitofest: “Vamos a tocar ‘Destrucción’ para que rompan todo Ecuador” Leer más

La primera jornada contó con presentaciones que fusionaron diversos ritmos y géneros musicales.

Iván Pino y Los Nosotros llevaron al escenario una combinación de cumbia, rap, electrónica y danza contemporánea, mientras que Kev Santos Band mostró la riqueza de la cultura afroecuatoriana, mezclando la bomba del Chota y la marimba del Pacífico.

La banda municipal, acompañada por Gustavo Velásquez, puso su sello, al igual que Guanaco y Malamaña, cada uno aportando sonidos que reflejan la variedad de la escena quiteña.

La música internacional también estuvo presente. La Santísima Voladora, desde México, presentó su particular “tropimetal”, una fusión de metal, cumbia, ska y banda sinaloense que sorprendió al público con su energía.

El cierre de la noche lo puso la agrupación cubana de hip hop, Orishas, mezclando percusiones y letras que conectaron con el público.

Mas punk rock y ska

Este sábado 29, el escenario recibirá a Melinna, Muy Valen, Menino Gutto, Los Ultratumba, Gianny, Guardarraya, La Rola, Mr. Kilombo, Nicolás y Los Fumados. La jornada se completará con bandas argentinas como 2 Minutos y Bersuit Vergarabat, que prometen cerrar el segundo día del festival con una descarga de punk rock y ska.

¿Cómo est´ará el clima?

El pronóstico del Inamhi indica que para la noche del sábado se espera cielo nublado, con lluvias menos frecuentes que en días anteriores. No obstante, los organizadores recomiendan a los asistentes llevar prendas para protegerse de la lluvia, como chompas y ponchos plásticos, ya que el ingreso de paraguas no está permitido.

El domingo 30 noviembre será la última jornada del festival que celebra 22 años de trayectoria. Al igual que los dos días previos, se presentarán bandas locales como Diego y los gatos del callejón,

Elbis Desperation y Diablo Huma Rock. Mientras que las agrupaciones internacionales prevists son: Horcas y A.N.I.M.A.L. (Argentina) y Nervosa, de Brasil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!