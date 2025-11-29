Horcas en el Quitofest: “Vamos a tocar ‘Destrucción’ para que rompan todo Ecuador”

Topo Yáñez, el bajista argentino recuerda a Civile, Iorio y Pappo, antes de su show en el Parque Bicentenario

El álbum ‘Oid Mortales el Grito Sangrado’, de la banda metalera Horcas, alude al Himno nacional de Argentina y muestra en la tapa al bajista que es un sobreviviente de la placa grabada en 1992. Norberto “Topo” Yañez (Buenos Aires, 1967) aparece de negro, como sus compañeros de entonces, a la derecha de la portada.

Ahora –con pocas canas– es el integrante más antiguo de la banda que lleva 13 discos publicados (dos en directo). Durante la presentación del más reciente, titulado ‘El Diablo’, en el Teatro Flores, volvió a ver a varias generaciones entre el público. Le llamaron la atención los niños.

“Un fin de semana estuvimos tocando acá en una localidad del interior de Argentina, en la provincia de Santa Fe. Es un pueblo que se llama Villa Eloísa, donde pudimos tocar en un acto para todo público y había un bebé en el escenario. Imagínate la emoción que sentimos al verlo”, dice la víspera de su viaje a Quito, ciudad que han visitado en tres ocasiones pasadas, para dar en total cuatro conciertos.

En un momento de esta entrevista, recordará que fueron nominados a los Premios Gardel, en distintas categorías, por los tres últimos álbumes de la banda (incluidos: ‘Por tu honor’, de 2013 y ‘Gritando verdades’, de 2018). En cada uno han incorporado nuevos sonidos y su trayectoria habla de varias inquietudes sonoras.

El bajista lo explica así:

“Hay bandas que les gusta hacer siempre lo mismo, por ejemplo: AC/DC o Iron Maiden; y hay bandas, como Metallica, Megadeth, que van variando su música. Nosotros somos una banda que nos gusta ir variando disco a disco, nos gusta renovarnos y enfocarnos en otras cosas. También nos podemos confundir, pero es parte de lo que uno busca, ¿no?”

El disco ‘Vence’ (1997) no tuvo muchas reediciones, pero tienen una portada memorable. ¿Cómo decidieron que Osvaldo Civile (1958-1999, el guitarrista fundador de Horcas, exintegrante de V8) saliera en esa tapa, escupiendo fuego?

De ‘Vence’ se hizo una reedición en Brasil, en vinilo. La tengo, pero es verdad, hace rato que no lo veo en las disquerías. Si te fijas bien, en la foto tiene el brazo con un yeso. Osvaldo se había lastimado y tiene el brazo todo encintado. Él no quería salir en la tapa. Fue una idea nuestra, dijimos que sí, que tenía que salir él.

Habíamos estado cinco años sin grabar, el último disco había sido ‘Oid mortales…’ y la banda había cambiado un montón, habíamos quedado él y yo nada más de esas formaciones (Civile debutó con ‘Reinará la Tempestad’, en 1990).

¿Por esa razón aparecen ambos en la contratapa de ‘Vence’?

Es muy gracioso porque éramos cinco, y le dije: no me pongas a mí, poné una foto de todos. Pero él quería una foto que estemos los dos. Es muy loco, era una persona maravillosa conmigo. Era una persona hermosa, realmente.

Siempre tengo un gran acuerdo, y a cada lugar que vamos lo recordamos cuando tocamos “Vencer”, el tema lento del disco ‘Eternos’ (1999).

Osvaldo Civile fue el histórico guitarrista de V8 y Horcas. Aparece en la tapa del disco ‘Vence’, de 1997. Cortesía

¿Qué recuerdas de cuando grabaron la canción “A Sangre Fría” con Pappo (Norberto Napolitano, 1950-2005) en la guitarra?

Esa es una canción de Sebastián Coria (guitarrista de Horcas desde 1994); la línea de bajo es mía, pero la canción es de él. Y, bueno, que participe Pappo es increíble porque acá en Argentina con el único que tocó en otro disco (del género) fue con V8, y después con nosotros. No participó con ninguna banda más de heavy metal y realmente es un honor, aparte era el muy amigo de Osvaldo.

Como Pappo era más grande en edad, lo quería muchísimo y hemos compartido muchas tardes y noches. Él venía a vernos; Pappo vivía con la mamá y se había hecho una terraza. Le empezó a ir muy bien en una época que acá explotó el blues y se pudo construir una casa de la madre, muy hermosa donde pasamos tardes y noches muy lindas ahí.

¿Hay material de esos años que no se haya publicado?

Mirá, cuando hicimos ‘Vence’ se grababan los discos en cinta. Grabamos un tema que no está en el disco, que se llama "Malditos bastardos", que no entró en la cinta, entró en otra y tuvimos que elegir, tuvimos que dejarlo fuera.

Esa canción se la quedó la compañía y también pasó así con los discos rígidos, donde hemos grabado canciones que por ahí la compañía los llevaba. Hemos perdido cosas con los años, pero ahora es diferente.

Ricardo Iorio (1962-2023) había escrito la letra de “Solución Suicida” (Para Letal, en 1984) y ustedes la convirtieron en clásico; ¿cómo recibiste la noticia de su muerte?

Me aparece una canción muy importante. Él fue uno de mis ídolos de adolescencia en V8, y después en su paso por Hermética. También muy importante acá en Argentina, como después en Almafuerte y durante su última etapa como solista.

Fue muy triste, es una pérdida musical invalorable. Aparte fue algo de golpe: no es que él estaba enfermo y ya veníamos sabiendo de algo. Fue un golpe duro. Así es.

¿Volverán a tocar “Destrucción”, de V8, como la primera vez que vinieron hace veinte años?

Sí. ¡Seguramente haremos “Destrucción” para para que rompan todo Ecuador! Estamos muy contentos. Aparte, viajamos con A.N.I.M.A.L., que es una banda amiga de nosotros. Acá solemos hacer este a veces show juntos. Estuvimos hace poco en un festival muy grande que se llama el Quilmes Rock, donde también compartimos escenario.

Hemos estado de gira por la Argentina, las dos bandas en un micro. Yo soy muy amigo de Titi Lapolla, del bajista, nos vivimos escribiendo por Instagram, cargándonos (bromeando), así que compartiremos también nuestra música con ustedes.

La banda se presentará el domingo 30 de noviembre a las 18:20 en el Escenario 1 del Quitofest, en el Parque Bicentenario.

