Diva Satánica: el matiz del metal extremo que quiere volver a América

Mientras la última pandemia se asentaba en el mundo, en 2020, el disco Knowledge was the price (Maldito Records, 2022) de Bloodhunter ya estaba preparado. La banda española de metal extremo no lo había estrenado por el confinamiento.

En 2021, su discográfica volvió a aplazar un año la presentación y Adrián Perales, el baterista, tuvo que volver a grabar sus partes. Mientras llegaba el día del estreno, en mayo de 2022, la vocalista Diva Satánica integraba el grupo de thrash metal Nervosa.

“Fue muy difícil compaginar” las dos bandas, dice desde España a EXPRESIONES. “Perdimos muchas oportunidades de tocar” con Bloodhunter, “a todas las ofertas que nos llegaban tuvimos que decir que no”.

Sin embargo, en octubre del año pasado, Diva llegó como voz de Nervosa a Quito, en la que fue la segunda visita de esa banda al país. La formación con la que llegaron fue Prika Amaral (guitarrista líder, de Brasil), Helena Kotina (bajista, de Grecia), Nanu Villalba (baterista, de Argentina).

La versatilidad del grupo hizo que para inicios de este año, Prika se hiciera cargo de las voces, Helena tomara la guitarra rítmica y Nanu fuera reemplazada por Michaela Naydenova, de origen búlgaro. La griega Hel Pyre se hizo cargo del bajo.

En el panorama mundial del metal, las contribuciones de artistas mujeres han empezado a romper la visión tradicional o el carácter homogéneo de algunos estilos. En el caso de Bloodhunter, Diva describe así su impronta: “Todo el mundo lo define como una banda de death melódico, pero si obviamos mi voz, si no fuera un registro gutural, podría encajar en cualquier otro estilo, porque hay influencias de todo tipo. Hay partes que son muy técnicas que, para oídos que no están muy entrenados, pues pueden pasar desapercibidas”.

Ese background musical, la experiencia en estudio y directo, la profesionalización son lo que permite que el metal extremo llegue a los niveles que se trazan sus compositores. “Siempre vamos al estudio con la preproducción hecha y los temas están al 95 % ya terminados”, cuenta Diva. “Si luego trabajas con un músico profesional que te propone un arreglo que le da una vuelta a la canción, la incorporas”.

Adrián, por ejemplo, grabó con Bloodhunter los videoclips de Never let it rest (con Tim ‘Ripper’ Owens como invitado), The forsaken idol (con Rosalía Sirem, de Therion) y A twist of fate to come, el mismo día de diciembre de 2021.

“Era mi primer día de libertad luego de la Covid, sonríe Diva al recordarlo. “Mientras Adrián tocaba las baterías para grabar -por primera vez en estudio- esos temas, fue improvisando los arreglos que quedaron. Fue muy interesante, porque acordarse de todo tiene mucho mérito”.

Bloodhunter fue formada en 2008, por el compositor y guitarrista Dani Arcos. En 2012 llegó Diva al grupo que ahora complementan el bajista Daniel Luces y el guitarrista Guillermo Starless.

LAS MUJERES EN EL METAL

Lo más destacado del matiz que dan las mujeres al metal no solo está en Europa. Dos exintegrantes de Nervosa, la bajista y vocalista Fernanda Lira y la baterista Luana Dametto formaron Crypta en 2019. El último fin de semana, la formación que también componen las guitarristas brasileñas Tainá Bergamaschi y Jéssica di Falchi se presentó por segunda vez en Ecuador, esta vez para el marco del XX Quitofest.

A las 07:00 del 25 de noviembre las integrantes de Crypta llegaron desde Pasto, Colombia, luego de cumplir en esa ciudad con su presentación en el Galeras Rock. La antesala fue otro largo periplo por carretera, desde Bogotá hasta el Departamento de Nariño.

El trajín hizo que llegaran al parque Itchimbía a terminar de probar el sonido minutos antes de un show que duró casi una hora y que fue el estreno de su álbum Shades of Sorrow (Napalm Records, 2023) en el país. A las 20:00, Emilia Moncayo, durante el show de Minipony, destacó la presentación de las brasileñas con la frase “las chicas la rompen”. “Es muy interesante la escena latina en general”, afirma sobre estos grupos Diva Satánica.

SUDAMÉRICA, UN CURIOSO CONTINENTE

“Es muy interesante la escena latina en general”, afirma sobre estos grupos Diva Satánica. Explica que para presentar su música, las bandas de países del sur de Europa como Portugal, Grecia o España suelen contar con la afinidad del público latino.

“No hay muchas de estas bandas en grandes festivales internacionales o grandes sellos discográficos porque tenemos la fama de ser gente poco seria. Da mucha rabia porque luego te das cuenta de que hay menos oportunidades, porque piensan que no te vas a comprometer en ir un mes de gira o que tu prioridad va a ser el trabajo porque aquí los salarios son peores, no hay ayudas del gobierno como en Alemania, pero lo autoproducido con muchísimo esfuerzo es muy importante”.

Asegura que queda mucho mejor decir que el black metal viene de Noruega, “donde se quemaban iglesias y había zorritos extraños, como marketing, pero en realidad las semillas musicales van naciendo en sitios muy dispares. Lo bonito de la música es que luego se unifica en un género o estilo. No hay que desmerecer los intentos de hacer algo en particular. Solo en España tienes bandas como Ankor, que son alternativos, pero con dos millones de seguidores; tenemos a Noctem, Angelus Apatrida o Crisix, una gran cantera de bandas que cuesta mucho trabajo exportar”.

Para el tema Spreading your disease, Diva le dijo a Guillermo que había que cambiar en una fusión. Como él es profesor de guitarra y ella quería reivindicar algo español, un riff con patrón de la bulería hizo posible ese híbrido entre flamenco y metal. Ahora están trabajando en el que será su cuarto álbum de estudio. Las características de América como escenario, los viajes en avión, cambios de horario y efectos sobre la voz, por ejemplo, son dificultades adicionales, comenta Diva, aunque el público latino exhala un calor que destaca con otras regiones del mundo.

