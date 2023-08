El mismo gajo: Hardcore en los tiempos del ska

Entre la diversidad de propuestas que ofrecía la escena punk guayaca de los noventa, brilla por derecho propio el nombre de Agente 86, grupo de ska punk que incorporó trompeta en su sonido, un elemento atípico en ese momento.

Ahora el baterista fundador de esta banda, Andrés Jiménez, ha formado lo que en términos futbolísticos equivale a un equipo de puros cracks, dada la trayectoria de los músicos que lo acompañan. Se trata de El Mismo Gajo (LMSMGJ), un proyecto que le permite mezclar sus diversos gustos y sentimientos con respecto a la música, conjugando cantadas agresivas, guitarras pesadas y melodías que acompañan los instrumentos vientos y que pueden hacer que el oyente empiece haciendo pogo y termine bailando ska.

¿Diría que LMSMGJ sería la evolución natural de la música que hacía con Agente 86?

Más que evolución, es un mix de los estilos que siempre me han gustado. Con Agente tocaba punk y ska, pero yo llegaba a mi casa a oír Pantera, Slayer, Testament. Recuerdo que grababa en VHS los programas de headbangers (espacio de metal pesado) de MTV, para ver cómo tocaban los bateristas y aprender.

Genera mucha expectativa una reunión de músicos de experiencia.

Con Fabricio (Valdiviezo), el Chino Mario (Delgado) y dos amigos más habíamos hecho hace años dos o tres canciones con un proyecto de punk, pero quedó ahí. Después de la última tocada de Agente 86, en 2015 me parece, ambos me dijeron “hagamos música”, pero yo ya tenía enfocado hacer ska core.

Parecen una ‘all stars rock band’.

Pero ese no fue el objetivo, simplemente llamamos a los panas. Le dije a Moncho (Ramón Villacreses, de GOE) y enseguida aceptó. A través del Chino llamamos a Javier Vera (Vírgenes Violadoras, Los Cuervos, La Banda Brava y un largo etc.) para la trompeta. Y a través de él llegamos a Pablo Vásquez (Maki Navaja, Atarazana Ska, Lengua Mocha) para el saxo. Pensamos: “¿Qué tal si le decimos a Julico (Julio Paredes, de Pavimento), que también toca la trompeta?”. Y contacté a Pancho (Cornejo), guitarrista de Agente, para el trombón.

Los instrumentos de viento están tomando mayor protagonismo en la escena under.

Yo puedo asociar el sonido de LMSMGJ con grupos de mi época como Voodoo Glow Skulls (EE. UU.), que no es tan pesado; o The Suicide Machine, que sí era pesado pero incluía pocos vientos (EE. UU.); o Mojiganga (Colombia), que es una buena mezcla de hardcore con ska, algo que no se escucha mucho.

La revista Rolling Stone publicó dos notas sobre ustedes.

Estamos en campaña de medios en Latinoamérica y un contacto en Colombia me planteó enviar el material a la Rolling Stone. Y les gustó, gracias a todo el contenido que hay detrás de los temas, los videos y las historias entrelazadas que contamos. Nos entrevistaron desde Canadá también. Eso ha hecho que nos oigan en países como Colombia, Perú, Brasil, algo en Chile, Argentina, México. En Europa también.

Aparte de la influencia ska, ¿considera que lo latino también se refleja en la manera en que ustedes usan los vientos?

Obviamente, la influencia latina está, al igual que el ska. Hemos hecho contacto con las bandas argentinas Bagauda y La Fakin Yet, ambas de Rosario, que tocan punk e integran vientos. Hemos conversado y tanto ellos como nosotros nos sorprendemos de que haya más gente haciendo música pesada, incluyendo vientos.

Tiempos nuevos, sonidos nuevos

Han sido poco explotados, pero varias bandas subterráneas en Guayaquil han usado instrumentos de viento. En los ochenta, Descontrolados, el primer grupo punkero del país del que se tienen registros, en su disco debut de 1988 incluyó saxo, a cargo de Lucho Silva, quien también grabó para los grupos Taller y Tranzas, en la época del rock latino.

Más de una década después surgieron nombres como Los Mangosaurios (funk rock, con reggae), Armada de Juguete (ska punk) y Ganjah Roots (reggae).

Luis Rueda es otro ejemplo, incluso desde sus años en La Trifullka (época del CD Calamidad doméstica, de 2003) y en sus álbumes en solitario Yo lucho y lo demás rueda (2006) y, sobre todo, Caldo de cultivo (2009), con el trombonista Alexander Folkinshtein.

Los Apuestos, en su disco de 2017 Punk mis pedos, incluyeron saxo y Maki Navaja (rockabilly) también lo usa.

Podemos decir que Lengua Mocha, Tercera Matrícula y El Mismo Gajo marcan actualmente una diferencia por la agresividad que transmiten con los instrumentos de viento, que suenan tan pesados (o más incluso) que las guitarras distorsionadas.