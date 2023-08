El arte drag ya no es un secreto

Pelucas, tacones, pestañas y un gran vestido son las armas con las que una drag queen sale a la batalla diaria cada vez que se sube a un escenario. Pero estos no son elementos cualesquiera. Están cargados de mensajes, significados y un estilo único. Las llamadas reinas de la noche también ya lo son de la televisión y se han convertido en íconos de la cultura pop.

Netflix, Paramount +, HBO y WOW son algunas de las plataformas de streaming en las que las drag queens tienen programas, especiales, animaciones y hasta películas con historias originales o las famosas carreras drag.

Tras este concepto televisivo esta RuPaul, famoso cantante, actor y drag queen californiano que en 2009 presentó la primera temporada de este concurso llamado RuPaul Drag Race, que mezcla la telerrealidad con un concurso de moda, de talentos y un reinado de belleza.

Tras 15 temporadas oficiales, y cientos de ediciones especiales, esta se ha trasladado a todo el mundo, incluyendo Ecuador. Ahora se hace en países, como Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Canadá, España, Filipinas, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Tailandia y los más recientes (estrenados entre junio y agosto) México y Brasil. Con la temporada mexicana el furor en Latinoamérica ha crecido, tomándose incluso las tendencias de Twitter, con los comentarios de miles de fans en la red social.

Señoras y señores, arranquen sus motores

Si una drag queen no puede salir a escena sin ponerse sus pestañas, una fan de Drag Race necesita de internet. Es gracias a las redes sociales y las plataformas como varios de los fans conocieron del programa y ahora lo siguen con ferviente pasión.

En esta entrevista, los seguidores de este show consultados coincidieron en su punto de arranque. Todos lo vieron desde la sexta temporada, en la que quedó ganadora Bianca del Río.

Ángel Cedeño (25) comenta que para él esta es una de las “mejores temporadas” que se han transmitido. “Yo no conocía de RuPaul ni del arte drag antes de ver estos episodios y así me enamoré del transformismo y de cómo estos hombres podían ser una persona completamente distinta sobre el escenario, llenos de brillantina y vestuario extravagantes. Es un impacto visual y lleno de un gran nivel artístico”.

Gabriela Mendoza (36) también vio esta temporada por primera vez. Ahora, cada lo disfruta junto con su esposo. “Yo ya conocía a RuPaul gracias a sus apariciones en televisión y la canción que tiene con Elton Jhon llamada Don’t go breaking my heart. Pero no fue hasta después que pude ver su programa, ya en la temporada 6. De ahí comencé a verlas todas y me puse al día. Trato de ponerme al corriente con lo nuevo”.

El drag se vive en directo

“Las finales de Drag Race son como las de fútbol”, asegura Emilio Franco (27), quien cada fin de semana se reúne con su grupo de amigos para ver los capítulos de las temporadas que estén al aire. Explica que por lo general cada semana sale un episodio de cada edición de la franquicia. Ahora se encuentra al aire la temporada 1 de Drag Race México y hace poco se vivió la final de la 15 de la estadounidense. Creó junto con su novio José Miguel Rojas un evento llamado La Casa Pop, para presenciar con los fanáticos del país estas transmisiones, que además incluyen presentaciones con drags locales. “Son unas tres horas a la semana lo que vemos de episodios, dependiendo de cuántas temporadas están activas. Ahora hay tres y cada una dura una hora. Todas se pueden ver en Ecuador de manera fácil por WoW Plus”.

Compartir la emoción con otros fanáticos intensifica los momentos en los que las participantes demuestran su talento en moda, maquillaje, comedia, acrobacias, canto y baile. “Lo que nos gusta es el factor sorpresa”, comenta el fanático.

Una reunión de talentos

El estilista de moda Emmanuel ‘Manu’ Castillo considera que ahora el drag está viviendo una valoración justa, tras siempre haber sido una rama artística limitada a los salones y discotecas de la comunidad LGBTIQ+. “Tomando en cuenta que es un arte que viene de minorías que han sido marginadas y de cierta forma satanizadas, ahora se lo aprecia más allá de las imitadoras de artistas y trae también consigo un discurso político y social que trata de poner en duda el género y entender la expresión corporal que rompe los cánones del binarismo. El impacto ha sido increíble y ha ayudado a muchas personas a entender su persona y descubrir quiénes son”. En México, donde la escena ha tomado la batuta y existen muchos programas para este tipo de expresión como La Más Draga y Toma mi dinerita (YouTube), con la llegada de Drag Race se posiciona a los artistas como celebridades y parte de la cultura pop. Sin embargo, para Manu, quien hace reseñas y críticas de los episodios junto a Gerard Cortez, esto no significa que sea el más relevante de la región.

“No siento que seamos el estandarte del drag latino. Pero no es malo, siento que esta región, cada país, va a tener su propia versión gracias a la inmensa cultura que tenemos y compartimos”. Aquí el experto de moda explica que cada nación tiene un estilo distintivo: el francés está muy volcado a la moda; el estadounidense tiene más un toque de concurso de belleza; y el mexicano es ‘camp’, con mucha exageración.

Ecuador, te quedas

Antes de eliminar a una participante nominada, RuPaul en su papel de juez máximo suelta la frase: “Shantay, you stay”, seguida del nombre de la concursante. Y en esta competencia Ecuador también da una batalla de sincronización de labios (lipsync).

En Guayaquil existe una pequeña comunidad de artistas drag. Una de las más conocidas es Nebraska Ruilova. Ella se inició en el transformismo y la interpretación a los 18 años, cuando lo vio por primera vez en una discoteca.

“Hay un avance y una mayor apertura. Antes no nos podíamos presentar en discotecas heterosexuales o en fiestas privadas, y ahora me han llamado hasta para estar en cumpleaños de abuelitas, cuando hago mis interpretaciones de Isabel Pantoja, Alejandra Guzmán o Madonna. Ya no hace falta ser gay para admirarlo. Es muy cierto que ahora el público ve arte y lo estigmatiza como algo sexual o sensual”.

Nebraska admira a RuPaul y, al igual que él, también es productora y mánager de talentos para sus presentaciones. Su estilo de drag es admirado por su facilidad para reinterpretar personajes de series y películas y vestirlas a su estilo. Ha hecho drag con personajes de Scooby Doo o Mario Bros. Nebraska como artista interpreta, baila y hasta se está animando a cantar. En Guayaquil y en Quito existen dos casas drag (grupos de artistas), llamadas Haus of Locas y House of Freesoul, cuyos integrantes hacen eventos permanentemente. El arte drag ahora ya no es clandestino. “Es para todos”, afirma Ruilova, con 17 años de trayectoria.