Aladino, el mago de la rockola, llegó a los 70 años

Tras sufrir un accidente cerebrovascular, el cantante nacional se ha mantenido alejado de los escenarios

El mago de la rockola sigue viviendo en Estados Unidos.

El 21 de agosto, Aladino celebró sus 70 años, ¡y no es cualquier cumpleaños! En un video publicado por su hija Gianella Vargas, se lo ve con un pastel.

El año pasado, el popular y querido cantante le provocó un susto a sus seguidores tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Todo comenzó el 1 de marzo, cuando él se desmayó durante un almuerzo con amigos, lo que lo llevó de emergencia al hospital. La situación se complicó y tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En julio, buscó tranquilidad y tratamiento en Estados Unidos, donde viven sus familiares más cercanos. Amigos y la prensa esperan verlo nuevamente en los escenarios.

El estrés, la falta de trabajo para los artistas en el país y conflictos personales y conyugales hicieron que todo estallara. A pesar de todo, Aladino mantiene una vida privada muy reservada.

Con gran repertorio de música rockolera

Norberto Enrique Vargas Mármol se bautizó artísticamente como Aladino, porque su nombre era demasiado largo. Pensó en otra opción, Alí Babá, pero no le gustaba la alusión a los famosos 40 ladrones de la historia árabe.

Creció en un hogar con necesidades económicas. Su padre Norberto siempre le inculcó que a la mujer se la respeta.

Inició su carrera artística en la década del 70, junto a Roberto Calero, Chugo Tobar, Kike Vega, Cecilio Alba y Roberto Zumba.

Asciéndeme a marido, Tú tienes la culpa y Penas que se caracterizan por temas de amor y desamor son parte de su repertorio.

