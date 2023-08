¡No lo veíamos venir! Y es que Moderatto se encontraba en un punto de su carrera bastante movido y con agenda llena, puesto que se encuentra en plena gira por la repúblicana mexicana. Sin embargo, esto no detuvo la noticia que ha entristecido a sus fanáticos. Se trata del anuncio de su separación, el cual llegó con dos comunicados.

El primero se trata de un vídeo en el que Jay de la Cueva se despide de su alterego en la banda Brian Amadeus. "Hola a todos los que me ven por aquí. Voy a despedirme de esta voz dejando Moderatto. No ha sido una decisión fácil puesto que no hay nada negativo y todo marcha increíble", dice al principio del clip.

El músico continúa: "Pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y me estoy comprometiendo con mi proyectop solista, la nueva banda que tengo y me seduce muchisimo la evolución".

Jay de la Cueva finaliza el comunicado agradeciendo a sus cuatro compañeros, a su disquera Universal Music y a todos los seguidores.

Posteriormente, la tarde del 2 de julio la cuenta oficial de la banda confirmó que se trata del desintegro total de los voceros del glam rock.

"Después de 23 años, 276 meses, 1152 semanas, 8064 días, 193.536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países creemos que los ciclos se cumplen y que se deben cerrar celebrando y agradeciendo. Por eso, como grupo, Moderatto dice: ¡Adiós amigos! con todo el amor y la gratitud con el que el Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows", está escrito en la imagen compartida en todas sus redes sociales.

Los mexicanos confirmaron que todas las fechas programadas para el resto del 2023 se cumplirán a cabalidad y pronto anunciarán los shows de despedida que se llevarán a caboen 2024.

Xavi, Roy, Elohím, Mick y Bryan pudieron haber tenido su último show en Ecuador el año pasado, cuando para las festividades de Halloween tenían prevista una presentación en Quito. Esta fue cancelada días antes.