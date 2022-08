Moderatto rockea canciones 'fresas'

Moderatto es una de esas agrupaciones musicales difíciles de encasillar. Y a ellos les encanta este juego del ser o parecer… lo que ellos quieran. Por eso, sin ninguna pena o reparo, han llevado éxitos de muchos artistas, sus versiones más roqueras y fuertes.

Bowie, Roxy y Queen son grandes referentes del glam rock, estética que defiende esta banda, pero que se inspira en el lado opuesto de su género. Por tal razón, Cristian Castro, Timbiriche, Karol G y ahora RBD figuran en su discografía.

Esta última banda, que estuvo vigente entre 2004 y 2008, supuso un hito en la música pop a nivel mundial. Salida de la telenovela Rebelde, se convirtió en un fenómeno musical y de mercadotecnia. Con 18 años encima desde su origen y sus reiteradas negativas de reagruparse, los Moderatto tomaron diez de sus temas y los hicieron más rebeldes.

Desde principio de año se dieron a conocer los detalles de estas canciones nuevas, siendo una sorpresa para los fans del sexteto, puesto que se esperaba un par de temas originales y no una reversión. Sin embargo, con la participación de once artistas femeninas junto a Moderatto, el proyecto cobró otras dimensiones y fue titulado Rockea Bien Duro (cuyas siglas coinciden con RBD).

El álbum está en plataformas desde este fin de semana. Para promocionarlo, el quinteto dio una rueda de prensa para toda Sudamérica. “La música que encaramos para ‘moderatizarla’ siempre la hacemos con mucho respeto. Pero la consideración es completamente nuestra. Mientras nos gusten los arreglos a nosotros y llene nuestro grado de satisfacción artística y musical, estamos contentos. Ya lo que el público piense está mucho más allá de nuestras manos. Sabemos que el público de RBD es medio… cuadrado y celoso en ese sentido. Pero lo que nosotros hemos querido hacer es llevar grandes canciones a nuestro mundo. Es lo que hemos hecho los últimos 20 años”, explica Marcello Lara.

Jay de la Cueva, líder de la banda, recalca que a lo largo de los años han afianzado su visión artística. “Cuando empezamos la banda, no teníamos un discurso que podría transformarse en esta idea que ahora es poder romper reglas. Solo lo hacíamos. Hoy lo honramos. Para los puristas del rock, grabar el tema con Belinda fue una forma de patear el pesebre muy fuerte y no fue sencillo. Cambió mucho nuestro público. Pero nosotros hemos sido fieles a lo que nos gusta y pensamos. Siempre vamos a experimentar y, si alguien tiene talento, no lo vamos a discriminar y podemos sumarlo a nuestro proyecto. La música no tiene bandos, se trata de siempre sumar y compartir”.

Esto se vincula directamente con la participación de las artistas invitadas como Danna Paola, Aitana, Denisse Rosenthal, Paula Fernandes y Anahí. A quienes se le sumaron cantantes con carreras en desarrollo como Nicky Favre, Pitizion, Renee y Susana Cala.

Todas estas mujeres son de distintas nacionalidades. Están representando a España, Colombia, Perú, Brasil, Chile y México. Por eso, el mismo Jay bromea con la selección de ellas para el álbum tributo. “Tomamos un globo terráqueo y cada uno de nosotros cinco apuntaba a un país y así escogimos. Nuestra compañía de disco (Universal Music) también nos ayudó con las sugerencias y forman parte de esta familia”.

De este CD, el tema más importante ha sido la versión con Danna Paola (Solo quédate en silencio), con más de 10 millones de reproducciones. Por ahora solo queda esperar si el éxito del ‘fenómeno rebelde’ se les multiplica a los rockeros.

La controversia con los fans

A la par de la rueda de prensa para Sudamérica, los Moderatto organizaron un evento similar para los medios mexicanos. De allí surgió una declaración que algunos fans y periodistas han tomado para armar la polémica. “No es de color de rosa de ‘ay, nos encantan las rolas de RBD (foto). ¡Suenan increíbles!’. No. Había unas que sonaban terribles. Son buenas canciones, los compositores son grandes compositores y la interpretación de ellos, ¡increíble! Hicieron que conectaran con millones de corazones”, señala Jay de la Cueva. De aquí surgieron varios titulares que han hecho enojar a los seguidores de RBD.

“Yo creo que hay proyectos pop que nacen de un programa de televisión que, por suerte y por carisma, funcionan bien. Pero en el lado del rock, la mayoría de bandas son por amigos que comienzan a tocar y encuentran la perfección en un punto de sus carreras. Por eso, hacer esto disco nace como un homenaje que fue una invitación de nuestra disquera, la misma que es la dueña del catálogo de RBD”.